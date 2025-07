Calabria Dilettanti: quattro arbitri promossi alla Can D

2 minuti per la lettura

La promozione è arrivata anche per loro, per quattro giovani arbitri che guadagnano il salto alla Can D dopo l’esperienza maturata sui campi della Calabria dei Dilettanti. La formazione dei ruoli arbitrali per la stagione 2025/26 ha registrato quindi la promozione di quattro fischietti calabresi, fra i più utilizzati nel recente torneo di Eccellenza. Stiamo parlando di Danilo Frascà della sezione di Locri, di Giovanni Luca Idone della sezione di Reggio Calabria. E ancora: di Margherita Pittella della sezione di Crotone e di Carmine Pompilio della sezione di Rossano. Tutti e quattro approdano alla Can D e quindi nella stagione prossima verranno designati per dirigere gare di fuori regione.

Can D per i direttori di gara cresciuti fra i Dilettanti

Tanta gavetta fra i campi dei Dilettanti di Calabria e adesso la promozione in Can D per quattro giovani arbitri, con l’auspicio che possano crescere ancora. Danilo Frascà ha diretto 13 gare in Eccellenza nella stagione 2024/25. Giovanni Luca Idone di Reggio Calabria è arrivato a 15 ed è il fischietto più utilizzato nello scorso campionato di Eccellenza calabrese. Sono state 12 le designazioni per Margherita Pittella di Crotone e 13 per Carmine Pompilio della sezione di Rossano. Adesso avranno modo di crescere ancora, essendo appunto in organico alla Commissione Arbitri Nazionali della Serie D

La pattuglia in Can D: tanti fischietti calabresi in organico

Con i quattro direttori di gara promossi dal Cra Regionale, sono adesso 18 i fischietti usciti fuori dalle sezioni calabresi che fanno parte della Can D. Frascà, Idone, Pittella e Pompilio si aggiungono ad Aureliano, Filippi, Graziano e Zito della sezione di Rossano. Poi ci sono Boccuzzo, Calabrò e Macrina della sezione di Reggio Calabria, Femia di Locri e Frangella di Paola. In organico alla Can D anche Gervasi di Cosenza, Molinaro di Lamezia Terme, Pasqua di Vibo, Zangara di Catanzaro e Navarino della sezione di Taurianova.

