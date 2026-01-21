Trecento panchine in campionato per Saverio Gregorace fra i Dilettanti

4 minuti per la lettura

L’attuale tecnico dell’Isola Capo Rizzuto taglia un altro importante traguardo in una carriera trascorsa quasi interamente nel torneo di Eccellenza, dove allena dal 2017

Cifra tonda per Saverio Gregorace fra i Dilettanti con le trecento panchine in campionato, relativamente alla stagione regolare. Un evento che il tecnico catanzarese, attualmente sulla panchina dell’Isola Capo Rizzuto, ha tagliato domenica scorsa 18 gennaio 2026, in occasione della gara vinta contro la Virtus Rosarno. Grazie a un gol di Antonio Ranieri la formazione isolitana ha conseguito la settima affermazione stagionale in campionato e ha consentito al proprio allenatore di tagliare questo prestigioso traguardo con i tre punti. Alla 12ª stagione in panchina, considerando l’anno di inattività nel 2014/15 e poi la sospensione per via del covid nel 2020/21, la carriera di Gregorace sta procedendo con diverse soddisfazioni. Tecnico caparbio e competente, sa uscire fuori alla grande da ogni situazione. Anche quando deve ricominciare da zero. Meriterebbe una chance in Serie D, dopo ciò che di buono ha saputo fare fra i Dilettanti di Calabria.

Saverio Gregorace: la prima delle trecento panchine in campionato

L’avventura fra i dilettanti ha portato Saverio Gregorace a toccare quota 300 panchine fra i Dilettanti. Ma quando tutto ciò ha avuto inizio? Classe 1976, in carriera da calciatore diverse avventure. Ha giocato anche in Serie C2 con il Catanzaro e in D con Trani e Martina, Mazara, Gravellona, Trino e Castrovillari. Poi tanta Eccellenza con Paolana e Capo Vaticano, Rossanese, Scalea e Gioiese fra le altre. Nel 2013 nella sua Guardavalle il debutto. Subentra dopo la decima giornata con la squadra al sesto posto. Il debutto assoluto avviene il 16 novembre del 2013, di sabato. Quel giorno il Guardavalle piega il Sersale per 1-0. A segno Dorato. In campo questa formazione: Simonetta, Cimino, Komerci, Viscomi, Arona, Certomà, Romeo (18’ st L. Riitano), R. Papaleo (30’ st Rotundo), Dorato, Cuscunà (21’ st Andreacchio), Iervasi. In panchina: Maiolo, Ranieri, Menghini, Cavalcabue. Allenatore: Gregorace. Al termine di quella che rimane la migliore stagione nella storia del Guardavalle, la squadra giallorossa chiude in 2ª posizione.

Le altre avventure di Saverio Gregorace per arrivare a trecento panchine fra i Dilettanti

Dopo un anno di inattività, lo chiama il Soriano. Con il team vibonese arriva terzo in Promozione e l’anno successivo vince il campionato alla grande. Una volta in Eccellenza ottiene la salvezza. Poi le strade si dividono e per Gregorace inizia una lunga avventura a Scalea. Qui rimane sei stagioni. Nel 2023 fra la sorpresa generale arriva al 3° posto e perde la finale play off. L’anno successivo un’amara retrocessione ai play out in una stagione ricca di problemi. Ma in precedenza tante belle soddisfazioni sulla panchina dei tirrenici. Scalea sempre protagonista per cinque anni. Quindi eccolo a Isola Capo Rizzuto e qui al primo colpo subito una gioia: squadra 4ª e qualificata ai play off. Non ci avrebbe scommesso nessuno. La scorsa estate cambia tutto. Rosa totalmente rifatta. Ma Saverio Gregorace assieme al suo staff trova la formula per rimanere in piedi alla grande.

Alla guida del Soriano ha vinto il campionato di Promozione girone B 2016/17

Il numero totale delle panchine e la vittoria numero 150

Domenica scorsa, 18 gennaio 2026, Saverio Gregorace ha toccato quindi quota 300 partite in campionato, nella stagione regolare (escludendo quindi spareggi e coppe). Il bilancio in queste sfide è di 133 vittorie, 81 pareggi e 86 sconfitte, con 394 gol fatti e 315 subiti. Se, invece, consideriamo tutte le partite, comprese coppe e spareggi vari, per Saverio Gregorace sono 342 le gare vissute in panchina. Decisamente un gran bel numero. E già che ci siamo quella dell’Isola contro il Rosarno è stata anche la 150ª vittoria in totale in carriera, in ogni competizione, per mister Gregorace. Tanto ha fatto, tanto c’è ancora da fare. Resta l’idea di fondo che dà alle squadre. Rimane la visione “sveglia” su tutti i settori di un tecnico che sa il fatto suo e che lo ha dimostrato sul campo, con i fatti e con il lavoro.

Saverio Gregorace per 6 stagioni sulla panchina dello Scalea

