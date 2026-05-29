Calcio, l’allenatore calabrese Domenico Tedesco è il nuovo tecnico del Bologna

1 minuto per la lettura

Il Bologna ha concordato l’ingaggio dell’allenatore Domenico Tedesco fino al 2028: si attende l’ufficialità dopo l’addio a Vincenzo Italiano.

BOLOGNA – Si attende ormai soltanto il comunicato ufficiale, ma il matrimonio tra il Bologna e il tecnico Domenico Tedesco è cosa già fatta. La società rossoblù dopo settimane di trattative avrebbe così rotto gli indugi per il dopo-Vincenzo Italiano. Dopo aver definito e ufficializzato questo pomeriggio, 29 maggio 2026, la risoluzione consensuale con il tecnico Italiano, il club emiliano ha puntato dritto sul quarantenne allenatore di origine calabrese, pronto a mettersi in gioco in Serie A. Per blindare il nuovo tecnico, la dirigenza del Bologna avrebbe messo sul piatto un progetto a lungo termine: contratto solido fino al 2028 con un’opzione di rinnovo per il 2029. L’identikit d’altronde era chiaro: dopo la Coppa Italia vinta l’anno scorso con Italiano, il Bologna cercava un profilo abituato a vincere e con una forte esperienza internazionale.

DALLE COPPE ALL’EUROPA: UN PROFILO INTERNAZIONALE DI DOMENICO TEDESCO, ALLENATORE INGAGGIATO DAL BOLOGNA

Nato a Rossano Calabro nel 1985 e trasferitosi in Germania con la famiglia a soli due anni, Tedesco unisce la rigidità tattica tedesca all’estro tipicamente italiano. Nel suo curriculum spiccano tra gli altri gli altri l’esperienza nel 2023 sulla panchina della nazionale belga e la vittoria della Supercoppa di Turchia nel gennaio 2026 sulla panchina del Fenerbahçe, in Süper Lig. Proprio in Turchia si era consumata la sua ultima avventura professionale, conclusasi lo scorso 27 aprile. Adesso Bologna rappresenta per Tedesco la piazza ideale esordire nel campionato italiano.