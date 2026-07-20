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L’attaccante lametino dopo tre anni ricchi di gol saluta la Paolana. Classe 1988 ha segnato 168 reti nel torneo di Eccellenza calabrese e da nove stagioni di fila va sempre in doppia cifra

Attilio Angotti, il miglior bomber della passata stagione in Eccellenza, lascia la Calabria e abbraccia la Basilicata per giocare con la Vultur. Cambia regione, quindi, Attilio Angotti e non potrà difendere la poltrona di re dei bomber conquistata qualche mese addietro all’ultima giornata, quando ha rifilato sette reti al già retrocesso Cittanova, superando così in extremis Leirosa della Dgs Praia Tortora. Con quell’exploit finale Attilio Angotti è arrivato a quota 25 gol, vincendo la classifica marcatori per la seconda volta in carriera. Aveva infatti trionfato nella edizione 2017/18, quando realizzò 22 gol con il Soriano. Dopo tre stagioni di fila alla Paolana (49 reti in 75 gare di campionato) il bomber lametino saluta la Calabria: ha firmato per i lucani della Vultur, compagine ambiziosa del torneo di Eccellenza. A distanza di 15 anni Angotti va così a giocare fuori regione: nel 2011/12 aveva scelto infatti i siciliani della Folgore.

La Calabria perde un bomber di peso: Angotti cerca gloria in Basilicata con la Vultur

Il campionato di Eccellenza calabrese perde pertanto uno dei suoi migliori goleador. Nel massimo torneo dilettantistico regionale, infatti, per Attilio Angotti sono 168 le reti siglate nella stagione regolare, in 290 gare di campionato. Al suo attivo esperienze con Sersale, Palmese, Cittanovese, Isola Capo Rizzuto, Soriano, Scalea, Vigor Lamezia, Promosport e Paolana. Già nel Settore giovanile del Messina, da giovane Attilio Angotti ha debuttato in Serie B con la squadra dello Stretto, giocando anche 27 partite in Serie C2 fra Vigor Lamezia e Igea Virtus. Per lui parentesi in Serie D con il Noto e la Palmese, mentre per pochi mesi, nel 2023, ha militato anche nel torneo di Promozione, con il V.E. Rende. Un vero e proprio bomber Attilio Angotti, puntualmente richiesto sul mercato, soprattutto in Calabria: ma stavolta l’hanno spuntata la Basilicata e la Vultur!

I numeri di Attilio Angotti

In carriera, in totale per il bomber Angotti, nelle gare di campionato della stagione regolare sono 179 i gol siglati in 365 presenze. Per lui 37 sostituzioni fatte e 82 avute. Ha subito 7 espulsioni per un totale di 20 giornate di squalifica. Ha vinto due campionati di Eccellenza: con la Palmese nel 2014/15 e con l’Isola Capo Rizzuto nel 2016/17, stranamente senza essere protagonista in fase conclusiva. Nelle altre annate, invece, gol a raffica. Non a caso sono 9 le stagioni consecutive con Attilio Angotti puntualmente in doppia cifra nel campionato di Eccellenza calabrese. Adesso proverà a raggiungere la sua personale “stella” nel torneo di Eccellenza della Basilicata, con la squadra di Rionero in Vulture.

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