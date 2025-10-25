Antonio Fuoco, cuore di Calabria al Gp del Messico: «Un grande orgoglio»

2 minuti per la lettura

Il pilota calabrese Antonio Fuoco ha guidato la Ferrari di Lewis Hamilton durante le prime prove libere del Gp del Messico, tutta la gioia nelle sue parole

CITTÀ DEL MESSICO (MESSICO) – «Il mio debutto in un weekend ufficiale è qualcosa che, sia a livello personale che professionale, mi rende davvero orgoglioso e felice». Antonio Fuoco scalpita in vista del venerdì di libere in Messico dove, al mattino, scenderà in pista con la Ferrari di Hamilton. «Avere l’opportunità di guidare la vettura di Lewis e condividere nuovamente il box con Charles, come accadde nel 2017 in Formula 2, è davvero speciale. Abbiamo condiviso molti momenti insieme, sia dentro che fuori dalla pista. Poi le nostre carriere hanno preso strade diverse. Ma abbiamo sempre mantenuto un otimo rapporto e oggi abbiamo entrambi raggiunto traguardi importanti con la Ferrari. Sarà sicuramente un venerdì da ricordare, che mi ripaga del lavoro fatto in questi anni a supporto della squadra».

Grazie all’esperienza maturata al simulatore conosce molto bene la SF-25. «Il mio contributo principale sarà sicuramente quello di fornire un riferimento utile per la correlazione con il simulatore. Cercando di raccogliere più dati possibile e di verificare nella realtà il comportamento della macchina in pista durante un weekend di gara – racconta -. Per quanto mi riguarda sarà importante per aiutarmi a migliorare nelle attività che svolgo normalmente al simulatore. Lavorare con gli ingegneri di Lewis e il resto del team in pista mi permetterà di crescere ulteriormente e di affinare la sensibilità tecnica che riporterò nel mio lavoro a Maranello»

«Guardando indietro al mio percorso – dice ancora Fuoco – posso dire che questi anni con la Ferrari sono stati semplicemente unici. Abbiamo fatto tanta strada insieme. Dalla Ferrari Driver Academy al mondo GT, passando per il lavoro al simulatore per lo sviluppo della monoposto di Formula 1 fino alla 499P. Devo ammettere di essere molto orgoglioso, tanto più che, da italiano, ho sognato fin da bambino di correre per la Ferrari. La vittoria con la Hypercar nella 24 Ore di Le Mans 2024 è destinata probabilmente a rimanere il punto più alto della mia carriera. Ma anche poter finalmente prendere parte in maniera ufficiale a un weekend di Formula 1 con la Ferrari è una grande emozione».

VASSEUR. «Ad Austin, grazie al grande lavoro di squadra e al supporto delle persone in azienda a Maranello, siamo riusciti a portare a termine uno dei weekend più solidi della stagione. È importante mantenere questo alto livello di concentrazione e determinazione per la parte finale dell’anno – ha detto Fred Vasseur, team principal della Ferrari – Ora bisognerà trovare il giusto equilibrio tra tutti i vari fattori che determinano una gara».