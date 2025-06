Ministro Abodi: «Sogno America’s Cup tra Calabria e Sicilia»

1 minuto per la lettura

Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani, durante l’evento di lancio della quindicesima edizione di “Mediterraneo da remare”: «Il possibile ponte? Sarà un defibrillatore di sviluppo di cui hanno bisogno entrambe le regioni».

«Lo sport deve rivestire un ruolo sempre più attivo e propositivo nella tutela del mare. Dobbiamo convergere per uno sforzo comune così da tutelare il nostro ambiente che non ha leggi governabili. Quello che dobbiamo fare va fatto presto e insieme».

Così Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani, durante l’evento di lancio, in corso a Roma, oggi martedì 10 giugno, della quindicesima edizione di “Mediterraneo da remare”, la campagna promossa dalla Fondazione UniVerde in collaborazione con Fondazione Marevivo per contrastare ogni forma di inquinamento dei mari e dei bacini idrografici.

ABODI: «SOGNAVO L’AMERICA’S CUP DELLO STRETTO»



«Avevo sognato anche l’America’s Cup dello Stretto, tra Calabria e Sicilia, così da far sviluppare più di un luogo del nostro paese. Il possibile ponte? Sarà un defibrillatore di sviluppo di cui hanno bisogno entrambe le regioni. Non tutti abbiamo la stessa idea ma penso che questo progetto si possa perseguire e farà bene al paese. Dovremo avere pazienza per combattere i problemi che viviamo oggi per colpa di disinteresse che è andato avanti negli anni. I giochi della gioventù insieme a molti altri eventi a cui stiamo lavorando vanno tutti nella direzione di sviluppare una società consapevole e pronta ad affrontare tutte le sfide del futuro», ha concluso Abodi.