Vibo, concerto annullato: la cantastorie Teresa Merante denuncia il sindaco

1 minuto per la lettura

Denuncia il sindaco di Vibo Valentia Teresa Merante per l’annullamento del suo concerto, ritenuto come un’esaltazione della ‘ndrangheta.

VIBO VALENTIA- Teresa Merante, la cantastorie calabrese, già finita al centro di polemiche per alcuni brani accusati di inneggiare alla criminalità organizzata, ha denunciato il sindaco Enzo Romeo. L’annuncio arriva tramite un reel sul proprio profilo social, spiegando le motivazioni della decisione e aggiungendo che è stata depositata, tramite il proprio legale, la querela presso la Procura di Catanzaro: “Se dovessero verificarsi altre situazioni analoghe – ha riferito – saranno adottati i dovuti provvedimenti”. La scelta di denunciare arriva dopo l’annullamento del concerto che avrebbe dovuto tenersi presso il Lido Marea a Bivona, la sera del 19 luglio scorso. Annullamento deciso dal sindaco a seguito di una segnalazione della Questura.

LEGGI ANCHE: Vibo, vietato il concerto di Teresa Merante: “Messaggi che esaltano la criminalità”

L’ordinanza sosteneva che i testi dei brani della cantastorie contengono “contenuti riconducibili a esaltazione della criminalità organizzata (“ndrangheta”), con potenziali rischi per l’ordine pubblico” e che l’evento non era stato comunicato preventivamente al Comune. Nel corso del tempo la Merante ha più volte difeso il suo operato, dichiarando di essere una cantastorie della tradizione popolare calabrese e non di inneggiare a figure criminali, negando di essere la cantante della malavita e sostenendo che la sua famiglia “nulla ha mai avuto a che fare con la criminalità organizzata. Sindacati di polizia e associazioni come Libera hanno denunciato presunte apologie e istigazione alla violenza, anche proponendo esposti alla Procura.