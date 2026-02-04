Femminicidio-suicidio a Mileto, celebrati i funerali di Pasquale Calzone

2 minuti per la lettura

Il vescovo di Mileto, Attilio Nostro, ha celebrato i funerali di Pasquale Calzone morto suicida lo scorso 23 gennaio dopo aver ucciso a colpi di pistola la moglie Assunta Currà

MILETO – Si è chiuso oggi pomeriggio, in un clima di profondo e silenzioso raccoglimento, l’ultimo capitolo della tragedia che lo scorso 23 gennaio ha scosso le fondamenta della comunità normanna. Nella Chiesa della Santissima Trinità e San Benedetto si sono celebrati i funerali di Pasquale Calzone, il commercialista di 63 anni autore del drammatico episodio di omicidio-suicidio in cui ha perso la vita la moglie, Assunta Currà.

A pochi giorni di distanza dall’ultimo saluto tributato ad Assunta, la cui cerimonia funebre si è svolta nella stessa chiesa, la cittadinanza ha assistito allo svolgimento delle esequie dell’uomo, avvenute sotto una pioggia battente che sembrava riflettere lo stato d’animo dei presenti. Per volere del figlio trentacinquenne, Federico, la cerimonia si è svolta in forma strettamente privata. Una scelta dettata dalla necessità di proteggere il dolore dalle famiglie colpite da un evento imprecisabile, riservando l’accesso alla chiesa soltanto ai parenti più stretti e agli amici intimi.

Tra i banchi, i volti segnati dalla sofferenza e dall’incredulità: quello di Federico e del fratello Franco, che in questi giorni di smarrimento hanno ricevuto l’abbraccio e la solidarietà di chi ha scelto di restare loro accanto senza clamore, cercando di offrire conforto in un momento di totale sconforto. Tra i presenti anche il sindaco Salvatore Fortunato Giordano, che ha confermato la costante presenza dell’amministrazione comunale sin dai primi, tragici istanti della vicenda.

FUNERALI PASQUALE CALZONE, IL VESCOVO DI MILETO HA STIMOLATO ALLA RIFLESSIONE I FEDELI

A presiedere la celebrazione è stato il Vescovo della Diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, mons. Attilio Nostro. Il presule, nel corso di un’omelia tesa a stimolare la riflessione dei fedeli, ha sottolineato l’importanza di riconoscere il limite umano di fronte a Dio, esortando i presenti a ritrovare l’umiltà necessaria per imparare ad amare e perdonare davvero. Mons. Nostro ha invitato la comunità a prendere seriamente la sacralità della vita propria e altrui, ponendo l’accento sul dovere degli uomini di combattere i propri vizi e peccati piuttosto che rivolgere la violenza contro le persone amate, esortando ognuno a lavorare su se stesso per diventare una persona migliore.

Il feretro è stato poi accompagnato in silenzio e commozione per l’ultimo saluto, un momento di estremo raccoglimento animato soltanto dal suono della pioggia scrosciante. Quel rumore incessante è parso quasi voler scuotere gli animi dei presenti e dell’intera cittadinanza, chiamata a confrontarsi con il vuoto lasciato da una vicenda tanto triste quanto drammatica.