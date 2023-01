Vibo, imprenditore gambizzato con due colpi di arma da fuoco

1 minuto per la lettura

Un imprenditore di Vibo Valentia è stato gambizzato da un uomo mascherato e con cappuccio che l’ha ferito con 2 colpi di armi da fuoco

UN episodio dai contorni ancora poco chiari quello accaduto ieri sera nel centro di Vibo: Massimo Colistra, 64 anni, primario imprenditore (materiali per l’edilizia), è stato attinto alle cosce da due proiettili esplosi da distanza ravvicinata da uno sconosciuto con mascherina e cappuccio.

IMPRENDITORE GAMBIZZATO A VIBO, SI TRATTA DI MASSIMO COLISTRA

E Colistra, uscito da un club dove aveva trascorso la serata con amici, era appena salito in macchina per tornare a casa. Subito soccorso, l’uomo è stato portato al pronto soccorso dove i medici gli hanno prestato le prime cure, constatando che fortunatamente entrambi i proiettili erano entrati e usciti sicché non è stato nemmeno necessario operarlo.

Colistra si trova ora ricoverato in chirurgia con una prognosi di circa 15 giorni.

Sull’episodio ha avviato indagini il personale della squadra mobile della Questura di Vibo Valentia. Non viene esclusa alcuna ipotesi.