Nicotera, sequestrata piantagione di marijuana: due arresti

A Nicotera, i Carabinieri hanno arrestato due persone originari della provincia di Reggio Calabria per una piantagione di marijuana scoperta grazie a un elicottero.

NICOTERA (VIBO VALENTIA) – Una vasta piantagione di marijuana, composta da oltre duemila piante, è stata scoperta e sequestrata dai Carabinieri a Nicotera, al confine con il territorio di San Ferdinando. L’operazione, condotta dai militari della Compagnia di Gioia Tauro in collaborazione con lo Squadrone Eliportato “Cacciatori Calabria”, ha portato all’arresto di due persone, sorprese in flagranza mentre raccoglievano le infiorescenze. La coltivazione, abilmente nascosta in un’area rurale boschiva e di difficile accesso, era stata accuratamente occultata dalla fitta vegetazione per sfuggire ai controlli da terra. La sua individuazione è stata possibile grazie a una mirata attività di osservazione aerea condotta dall’8° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Vibo Valentia. Questi erano in volo nell’ambito di una più ampia strategia di contrasto alla produzione e al traffico di stupefacenti.

I successivi rastrellamenti a terra, effettuati dai “Cacciatori”, hanno permesso di raggiungere l’area e cogliere in flagranza i due soggetti. I due uomini sembra fossero intenti a raccogliere le infiorescenze per il successivo confezionamento. Sul posto, i Carabinieri hanno sequestrato circa dieci sacchi neri contenenti oltre 100 chili di marijuana già estirpata, oltre all’intera area adibita alla coltivazione. Le oltre duemila piante di canapa sono state distrutte sul posto, come previsto dalla normativa vigente. Gli arrestati, entrambi residenti nel reggino, sono ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.