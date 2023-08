Con l'auto in un burrone a Rombiolo, tanto spavento per un 36enne

1 minuto per la lettura

Fortunatamente solo tanto spavento per un 36enne alla guida di una Peugeot 206 che a Rombiolo ha sfondato con l’auto le barriere di contenimento ed è finito in un burrone

ROMBIOLO (VIBO) – “Escursione” fuori programma per un uomo di nazionalità marocchina che questo pomeriggio è finito in un burrone, per fortuna non molto profondo, con tutta la sua auto. L’incidente si è verificato intorno alle 16 lungo la strada provinciale che collega il comune del Poro alla frazione Pernocari.

A bordo di una Peugeot 206 viaggiava un giovane di 36 anni, residente nel comune di Cessaniti che per cause in corso di accertamento ha perso il controllo del veicolo che ha sfondato le barriere di contenimento poste sul ciglio della strada finendo, come detto, in una scarpata.

Sul posto sono intervenuti gli uomini del Suem 118 di Vibo (dottor Ardissone, Infermiere Dinatolo, Autista Fusca) che hanno richiesto la presenza dell’elisoccorso dalla base di Lamezia Terme.

Il personale coordinato dal dirigente Francesco Andreacchi dopo il recupero del giovane – che ha riportato numerosi traumi – ad opera dei vigili del fuoco, è stato quindi trasferito all’ospedale “Pugliese” di Catanzaro dove si trova sotto osservazione, mentre sulla dinamica sono in corso indagini del carabinieri.