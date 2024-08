Vibo, scomparso un giovane di 23 anni: appello social dei familiari

1 minuto per la lettura

Un giovane di 23 anni, Gabriele Alessandria, residente a Portosalvo, frazione di Vibo risulta scomparso, la famiglia ha lanciato un appello sui social e sporto denuncia alle forze dell’ordine

VIBO VALENTIA – L’allarme via social è scattato questo pomeriggio ad opera dei familiari; un giovane di 23 anni, Gabriele Alessandria, residente nella frazione Portosalvo, è scomparso da ieri. L’ultimo avvistamento risale al pomeriggio del 17 agosto nella vicina frazione Bivona. Indossava degli indumenti di colore nero e in sella ad una bici marca Graziella dello stesso colore.

Sui social network, poi, l’appello da parte del fratello, che ne ha allegato la foto, chiedendo la massima condivisione nella speranza di dare maggiore impulso alle ricerche. Gabriele lavora presso il ristorante “La Rosa dei Venti”, sito a Bivona e a quanto sembra già in una occasione aveva fatto perdere le proprie tracce per poi tornare a casa poche ore dopo. Questa volta, però, la preoccupazione dei suoi congiunti è dettata da una serie di circostanze che li hanno indotti a sporgere denuncia alle forze dell’ordine e a diramare l’appello sui social, sempre più cassa di risonanza in episodi di questo tipo. La famiglia ha inoltre reso noto un numero di telefono presso cui chiamare in caso di segnalazione o ritrovamento del 23enne: 380-1018144.