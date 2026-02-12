Incidente stradale a Pizzo, auto si ribalta: Salvata coppia di anziani

1 minuto per la lettura

A Pizzo una coppia di anziani, mentre transitava con l’auto è rimasta coinvolta in un rocambolesco incidente stradale.

PIZZO – Attimi di vera apprensione quelli vissuti ieri sera, intorno alle ore 19, lungo l’arteria di via Marcello Salomone. Una coppia di anziani, mentre transitava nel tratto compreso tra un’enoteca e un’autofficina, è rimasta coinvolta in un rocambolesco sinistro stradale.

INCIDENTE STRADALE A PIZZO L’AUTO AVREBBE URTATO IL MARCIAPIEDE

Stando alla ricostruzione della dinamica, il veicolo avrebbe urtato il marciapiede – complice la scarsa visibilità dovuta alla pioggia battente – perdendo aderenza fino a ribaltarsi. Con le portiere laterali bloccate e inaccessibili, l’unica via di fuga è rimasta il portellone posteriore. E’ proprio attraverso il cofano che, non senza difficoltà, i due occupanti sono stati estratti e messi in sicurezza grazie alla prontezza del soccorritore. A rendere possibile il salvataggio è stato il titolare della vicina officina meccanica, attivato tempestivamente da un cittadino napitino presente sul posto. Mentre scattava l’allarme ai soccorsi, il meccanico si è assicurato che i coniugi fossero coscienti e, creato il varco tra le lamiere, li ha liberati.

UNA VOLTA FUORI DALL’ABITACOLO LA COPPIA AFFIDATA ALLA CURE DEI SANITARI DELL’AMBULANZA

Una volta fuori dall’abitacolo, la coppia è stata affidata alle cure dei sanitari dell’ambulanza giunta in loco. Per loro, fortunatamente, solo un forte stato di shock ma nessuna conseguenza fisica grave.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche due mezzi dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Vibo Marina, che hanno trovato però la viabilità già parzialmente ripristinata grazie alla collaborazione di alcuni cittadini che avevano provveduto a rimettere l’auto sulle quattro ruote. I rilievi di rito e la gestione del traffico curati dagli agenti della Polizia Locale.