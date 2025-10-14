Nuovo teatro di Vibo, al via gli ultimi lavori: riapertura più vicina

2 minuti per la lettura

Sono ufficialmente partiti i lavori al nuovo teatro comunale di Vibo per la messa in sicurezza antincendio e per il completamento delle opere strutturali necessarie a rendere la struttura pienamente conforme alle normative vigenti

VIBO VALENTIA – Dopo un anno di attesa, il Nuovo Teatro Comunale di Vibo Valentia si avvicina finalmente alla sua riapertura. Sono infatti ufficialmente partiti i lavori per la messa in sicurezza antincendio e per il completamento delle opere strutturali necessarie a rendere la struttura pienamente conforme alle normative vigenti.

A dare l’annuncio è stato il sindaco Enzo Romeo, che ha voluto sottolineare il carattere concreto dell’intervento: “Come è mia abitudine – ha dichiarato – non parlo di proclami ma di fatti. È in corso l’intervento per la messa in sicurezza antincendio del nostro teatro comunale. E non solo: parallelamente si stanno realizzando tutte le opere di adeguamento e completamento necessarie per restituire alla città un luogo finalmente pronto, sicuro e accogliente”.

UN ATTESA DURATA ANNI, CON L’INTOPPO DEL 2024

Il primo cittadino ha ricordato come, nonostante la presenza fisica della struttura, il teatro non sia mai stato realmente operativo: “Il sipario è rimasto abbassato non per pastoie burocratiche, ma perché mancavano fin dall’origine le condizioni strutturali e di sicurezza fondamentali. Il teatro era lì, ma non era realmente pronto, né sicuro, né completo”. A febbraio 2024 vi era stato solo un unico spettacolo, quello di Ale&Franz, prima che lo stabile venisse nuovamente chiuso per via dell’assenza di una serie di prescrizioni. Per sanarle, la nuova amministrazione Romeo ha ottenuto un finanziamento specifico che consentirà di portare a termine le opere rimaste incomplete, con l’obiettivo di garantire piena agibilità e sicurezza al pubblico.

VERSO LA PRIMA VERA STAGIONE AL TEATRO DI VIBO

Il sindaco Romeo ha annunciato che, una volta ultimati gli interventi, il Teatro Comunale sarà pronto ad ospitare la sua prima vera stagione teatrale già nel corso del prossimo anno. “La nostra città lo aspetta da troppo tempo – ha affermato – ma ora la missione è chiara: concludere ciò che è rimasto a metà. Non ci sarà una semplice apertura, ma una vera inaugurazione, in piena regola, di un luogo di cultura finalmente restituito ai vibonesi.”

Con l’avvio dei lavori, il Teatro Comunale di Vibo Valentia sembra dunque imboccare l’“ultimo miglio” verso la rinascita: un passo concreto per restituire alla città uno spazio simbolo di cultura, socialità e identità cittadina, atteso da anni e oggi finalmente prossimo a riaprire il sipario.