Sant’Onofrio, Mattioli: “Dopo due anni Piazza Umberto I ancora chiusa”

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L’ex consigliere comunale di Sant’Onofrio, Marcello Mattioli attacca l’amministrazione comunale sui lavori in Piazza Umberto I

SANT’ONOFRIO – A quasi due anni dalla chiusura al traffico, Piazza Umberto I continua a essere un cantiere aperto nel cuore del paese. I lavori di rigenerazione urbana, avviati nell’ottobre 2024 per l’ammodernamento della piazza, procedono tra rallentamenti e stop che stanno alimentando malumori tra cittadini e commercianti della zona.

A sollevare la questione è l’ex consigliere comunale di Sant’Onofrio Marcello Mattioli, che parla di numerose criticità legate all’andamento del cantiere. «Dopo quasi due anni di chiusura – afferma – le perplessità della cittadinanza sono molte. Dai continui stop ai lavori al lento avanzamento dell’opera nelle diverse aree della piazza».

LA SITUAZIONE DELLA PIAZZA HA DELLE RIPERCUSIONI ANCHE SULLA VIABILITA’

Secondo quanto segnalato, i problemi riguarderebbero diversi punti nevralgici dell’area, tra cui lo Zampillo, Santa Croce e il monumento al Milite Ignoto. «Nella zona adiacente alla Chiesa Madre – aggiunge Mattioli – alcune basole presentano già delle criticità ancor prima della consegna definitiva dei lavori». La situazione, inoltre, avrebbe ripercussioni anche sulla viabilità. L’incrocio di piazza Umberto I rappresenta infatti uno dei nodi principali del traffico cittadino. «È un punto cruciale – sottolinea l’ex consigliere – perché da lì si snoda gran parte della circolazione urbana e passa anche il traffico dei mezzi pesanti. I disagi sono ormai evidenti». A lamentare difficoltà sono anche le attività commerciali presenti nella zona, penalizzate dalla lunga durata del cantiere e dalle difficoltà di accesso all’area.

MATTIOLI: “LA CITTADINANZA HA IL DIRITTO DI SAPERE QUANDO L’OPERA SARA’ ULTIMATA”

Secondo alcune indiscrezioni, la piazza potrebbe essere riaperta temporaneamente alla percorribilità pedonale in occasione dell’Affruntata, la tradizionale celebrazione pasquale in programma domenica 5 aprile. Il progetto di restyling presentato dall’amministrazione comunale prevede anche la realizzazione di una rotatoria, scelta che ha suscitato diverse perplessità tra i cittadini. Già nelle fasi iniziali l’intervento aveva registrato momenti di tensione: nel luglio 2024 l’area era stata cantierizzata per poi essere riaperta poco dopo a seguito di un acceso confronto politico. «La cittadinanza – conclude Mattioli – ha il diritto di sapere quando l’opera sarà ultimata. Per questo chiediamo all’amministrazione comunale di comunicare ufficialmente la data di consegna dei lavori».