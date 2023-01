Rinascita Scott, Nesci si difende: «Mai ricevute mazzette da Giamborino»

8 minuti per la lettura

Rinascita scott, l’ex capo della municipale di Vibo Filippo Nesci si difende sulle presunte mazzette per l’immobile sorto su reperti storici

VIBO VALENTIA – Circa un’ora di esame al processo Rinascita-Scott per l’ex comandante della polizia municipale di Vibo, e dirigente del settore urbanistica del comune, Filippo Nesci. Rispondendo alle domande del pm della Dda, Antonio De Bernardo, l’imputato ha ripercorso le tappe della vicenda che ruota attorno all’immobile riconducibile ai Giamborino nei pressi dell’ospedale, sorto su dei reperti archeologici.

Nesci ha quindi esordito ricordando di aver prestato servizio nel settore Urbanistico di Palazzo Razza dal gennaio 2015 all’aprile 2017. «Appena venni nominato il Comune era in dissesto e quindi tutti i dirigenti a contratto erano decaduti e l’ente si era così ritrovato in una situazione deficitaria, soprattutto dal punto di vista della dirigenza tecnica in quanto eravamo rimasti io e la collega Teti, a cui ero succeduto all’Urbanistica e che era colei la quale aveva firmato il permesso a costruire già in variante su cui quello successivo da me seguito si era inserito con un’ulteriore variante che era tuttavia riduttiva da un punto di vista stilistico».

RINASCITA SCOTT, LE CONTESTAZIONI E LA DIFESA DI NESCI: «MAI PRESE MAZZETTE»

Per l’ex dirigente municipale questo immobile «riconducibile ai Giamborino non mi diceva nulla di particolare e non necessitava di una istruttoria particolare. La pratica venne aperta l’8 giugno del 2016, il 14 giugno fu prorogato dal sindaco il mio incarico di dirigente con l’assegnazione del settore urbanistica, il 16 e firmai assegnazione della pratica stessa; il 30 giugno l’architetto Giuseppina Eulilli, nominato Rup, spedì una raccomandata ai committenti dell’opera (i fratelli Benedetta, Rosa e Salvatore Giamborino) contenente una richiesta di integrazione documentale e il 18 luglio la stessa riscontrò la richiesta; il 21 luglio decretai la stessa nuovamente al Rup e pertanto l’istruttoria proseguì fino al suo completamento; l’1 agosto ci fu il parere favorevole, che di fatto chiuse questa parte del procedimento».

«Il 18 agosto, infine, fu avanzata istanza degli oneri di urbanizzazione per perfezionare la pratica e poi venne avanzata una nuova istanza di pagamento degli oneri stesso e il 18 novembre terminò definitivamente tutto il percorso con la triplice firma apposta dal responsabile dell’Ufficio controlli, Eduardo Paladino, dell’architetto Eulilli, soggetto che aveva reso il parere dell’Ufficio Istruzione pratiche, e del sottoscritto in qualità di dirigente del settore».

LA RICOSTRUZIONE DELL’ITER DEL PERMESSO A COSTRUIRE

Nesci ha quindi ricordato che il committente «aveva ottenuto nel 1987 un permesso a costruire, poi un provvedimento di vincolo durato per un certo numero di anni, presentano una nuova istanza di permesso a costruire in variante, concesso con firma della dott.ssa Teti, e per ragioni stilistiche ne presentano una terza. I lavori non erano mai iniziati, di conseguenza, avendo loro ritirato il permesso a costruire prima del mio insediamento all’Urbanistica, avvenuto il 29 gennaio 2015, presentano una nuova variante. Il perché non lo so. Si trattava di un parcheggio nel seminterrato, di un negozio al piano terra e non so se appartamenti o un hotel nei piani superiori».

L’imputato ha quindi riferito di aver provato stupore poi quando ha appreso che i soggetti coinvolti «avevano rinunciato ad un permesso a costruire già approvato dopo averlo inseguito per tanti anni», e ricordato come nel momento in cui venne nominato dirigente chiese «ai dipendenti di essere reso edotto su tutte le pratiche, sulle firme delle stesse, sui permessi a costruire, e su molto altro ancora». La pratica prevedeva un termine di 90 per la sua evasione altrimenti sarebbero scattate delle sanzioni ma in questo caso durò 160 giorni e “ma non vi furono ragioni particolari del protrarsi oltre il termine ordinario, appuro che c’erano nella parte terminale difficoltà economiche della famiglia Giamborino anche per pagare le rate degli oneri di urbanizzazione. Tutto l’incartamento verteva su un dato: il rispetto dei vincoli della Sovrintendenza”.

NESCI E LA CONOSCENZA CON GIOVANNI GIAMBORINO

Proseguendo nell’esame, Nesci ha riferito di non aver mai conosciuto i committenti ma di aver conosciuto il padre, vale a dire l’imputato Giovanni Giamborino (ritenuto vicino ai boss Luigi Mancuso e Saverio Razionale), nel marzo 2010 quando prese servizio al Comune di Vibo come comandante dei vigili urbani imbattendosi «in una pratica di noleggio con conducente, da utilizzare nel comune di Roma, riconducibile alla moglie di quest’ultimo, Santina Russo, che chiedeva il trasferimento della licenza a Salvatore Giamborino; ma questa presentava il problema dell’assenza dell’autorimessa e pertanto con apposita mia firma decretai che non poteva essere evasa rendendo edotto Giamborino che si presentò un giorno al comando».

«Poi, con la riforma dello Sportello unico delle Attività produttive (Suap), questa pratica, e tutte le altre simili, furono trasferite lì; l’allora dirigente Teti successivamente la ritrasferì a noi e da lì in poi se ne persero le tracce». In quel frangente «Giamborino non rimase certo contento perché sarebbe andato a perdere committenze importanti in una città come la Capitale. Chiese spiegazioni ma non potevo dire di sì. Sono stato abituato a dire spesso “no” e questo ti porta antipatie, disagi». Da allora al 2016 «non ci furono più contatti, lo incrociavo qualche volta all’Urbanistica, al Comando ma mai che ci siamo dati appuntamento».

L’INCONTRO CON GIAMBORINO

E proprio un «giorno di luglio incontrai Giamborino in uno degli uffici e mi fece capire di aver presentato la documentazione e che questa era dei figli e da lì ho avuto contezza che quel progetto era riconducibile alla sua famiglia. Con lui non ho mai parlato del merito della vicenda né della tempistica per l’evasione della variante».

«L’unica cosa di cui parlammo una sola volta era legato al vincolo della Sovrintendenza sulla realizzazione dei parcheggi della quale pochi giorni dopo viene consegnato il parere favorevole», ha affermato, riferendo poi di aver declinato l’offerta dell’imputato «relativamente ad una vacanza a Forlì presso l’hotel del figlio» e negando di aver «mai ricevuto offerte di denaro» in relazione alla vicenda che lo vede imputato; dal novembre del 2016 «non l’ho più incontrato tranne in occasione di notifiche di provvedimenti del codice stradale o in occasione della presentazione della pratica per l’occupazione del suolo pubblico».

RINASCITA SCOTT, NESCI: «MAI MAZZETTE DA GIAMBORINO»

Il pm De Bernardo ha poi rilevato come nelle intercettazioni usate nell’operazione Rinascita Scott Giamborino parlasse con vari soggetti e facesse riferimento a somme, quantificandole come mazzette, da destinare a Nesci per la pratica dell’immobile, e al riguardo ha chiesto a quest’ultimo cosa ne pensasse: «Ho ritenuto quelle esternazioni fandonie, castronerie e appena lette ho presentato un esposto alla Procura di Vibo. Forse l’antefatto storico è un acredine verso il sottoscritto per la vicenda della licenza con conducente». Successivamente ha chiarito di non aver «mai chiesto a Giamborino alcuna disponibilità di una abitazione a Forlì e io non sapevo che avesse una casa lì», ha affermato specificando, in conclusione di esame, di non «mai riconosciuto Giamborino come soggetto appartenente alla criminalità organizzata perché non c’erano cronache giudiziarie sulla sua persona e pertanto non avevo elementi per fare una valutazione».

IL CONTROESAME DELLA DIFESA

In sede di controesame le domande sono state poste dal legale di Nesci, l’avvocato Diego Brancia, alle quali l’imputato ha risposto precisando che «l’iter per il rilascio del permesso a costruire si completa con il perfezionamento degli oneri di urbanizzazione, perfezionati sulla base degli accordi che si raggiungono o con una rateizzazione, per come previsto per legge».

Nel caso in questione, in prossimità del ritiro della concessione edilizia, quindi verso novembre 2016, «venne da me Pietro Giamborino (l’ex consigliere regionale, cugino di Giovanni, ndr), che conoscevo da tempo, chiedendomi se si potesse procedere a dilazionare il pagamento dell’unica rata in immediato perché c’erano delle difficoltà economiche della famiglia del congiunto. Io risposi che ciò non era previsto per legge e quando lui insistette io mi adirai e in modo brusco lo allontanai. Tra l’altro, il mancato pagamento della prima rata – ha rilevato ancora l’ex dirigente municipale – non può legittimare il rilascio a costruire perché è parte integrante dell’istruttoria».

Sempre a domanda dell’avvocato Brancia, Nesci ha risposto che «l’istruttoria, al netto del pagamento della prima rata, non era stata completata perché ciò avviene con il pagamento degli oneri di urbanizzazione. Quindi, di fatto l’iter si interrompe».

RINASCITA SCOTT, NESCI GIAMBORINO E LE CONTESTAZIONI

E dopo aver rilevato che i lavori iniziarono nel 2017, l’imputato ha ricordato che «l’istituzione dei parcheggi nel seminterrato era nell’ipotesi progettuale» aggiungendo che «però nel 2019 la variante di cambio di destinazione d’uso fu rigettata, vale a dire due anni dopo la mia cessazione dell’incarico di dirigente all’Urbanistica».

Infine, ha raccontato che nel «momento dell’inizio degli interventi vi furono attriti tra i Giamborino e i vicini con denunce reciproche, che fecero scattare i sopralluoghi anche della Municipale. Al riguardo vi fu anche una mia specifica segnalazione sia alla Finanza che alla Procura».

Nesci ha, infine, riferito di aver segnalato, nel 2019, una «violazione a seguito del “taglio della strada” non autorizzato nell’area del cantiere che portò all’elevazione di sanzioni».