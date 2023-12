Abuso d'ufficio, indagini chiuse per due dipendenti comunali di Nicotera

1 minuto per la lettura

Abuso d’ufficio e falso in atto pubblico queste le accuse nei confronti di due dipendenti del comune di Nicotera

NICOTERA (VIBO VALENTIA) – Gli uomini della DIGOS della Questura di Vibo Valentia hanno notificato due avvisi di conclusione indagine nei confronti di altrettanti dipendenti del Comune di Nicotera. In particolare, ad essere iscritti nella lista degli indagati sono Carmelo Ciampa, 64 anni, ex capo ufficio tecnico di Nicotera e Claudio Corigliano, 39 anni, subentrato al primo nello stesso ruolo.

La vicenda al centro delle indagini ruota attorno alle procedure per l’assegnazione dei lavori di somma urgenza da svolgere a seguito della violenta ondata di maltempo che colpì duramente anche la costa nicoterese e relative a incarichi risalenti agli anni dal 2020 al 2022. Nei loro confronti gli inquirenti della Procura hanno ipotizzato la possibile sussistenza dei reati di abuso d’ufficio e falso in atto pubblico.

DIPENDENTI DEL COMUNE DI NICOTERA ACCUSATI DI ABUSO D’UFFICIO, ECCO PERCHÉ

Il procedimento trae origine da un esposto presentato alla Questura di Vibo Valentia per fatti risalenti agli anni 2020-21 e 2022, riguardanti l’aggiudicazione di gare di appalto, bandite a Nicotera, per l’affidamento di lavori anche di importi consistenti e ha coinvolto due dipendenti comunali. L’indagine, iniziata con il coordinamento della procura di Vibo Valentia, nel gennaio 2023, «ha portato – chiariscono gli investigatori – all’emersione di un consolidato meccanismo per l’affidamento di lavori pubblici utilizzando la procedura della somma urgenza».

Dalle verifiche condotte dagli investigatori della DIGOS, «emergerebbe che la stazione appaltante del Comune in questione, ha fatto ricorso all’istituto della somma urgenza in maniera surrettizia al solo fine di eludere le gare ad evidenza pubblica». La conclusione dell’indagine svolta dalla Procura vibonese, guidata dal procuratore capo Camillo Falvo, ha portato alla contestazione ai due dipendenti comunali dei reati di abuso d’ufficio e falso in atto pubblico.