Operazione Costa Pulita, chieste condanne per oltre 300 anni per i presunti esponenti dei clan Accorinti e Mancuso

VIBO VALENTIA – Ammontano a poco più di 300 anni le pene complessive chieste dal pm della Dda di Catanzaro, Annamaria Frustaci, nei confronti degli imputati nel processo “Costa Pulita”, scaturito dall’omonima operazione il cui blitz scattò il 20 aprile 2016 contro il clan Accorinti di Briatico, Mancuso di Limbadi e la famiglia Il Grande di Parghelia.

Si tratta del filone in ordinario che vede imputate 45 persone (mentre quello in abbreviato si è concluso a maggio di quest’anno in Appello con 22 condanne e 7 assoluzioni) accusate a vario titolo di reati che vanno dall’associazione a delinquere di tipo mafioso, all’estorsione, all’usura, al concorso esterno in associazione mafiosa. E inoltre appalti truccati, danneggiamenti e detenzione illegale di armi, intestazione fittizia di beni e società. E ancora corruzione elettorale, ingerenze negli appalti pubblici e via discorrendo), aggravati dalle modalità mafiose, a carico degli imputati, non soltanto presunti esponenti delle tre consorterie criminali, ma anche imprenditori, ex amministratori comunali e rappresentanti di uffici tecnici di enti locali.

COINVOLTI ANCHE POLITICI E FUNZIONARI PUBBLICI

In questo filone figurano imputati del calibro del presunto boss Pantaleone Mancuso (Scarpuni), di Domenico Mancuso (figlio di Peppe ’mbrogghja), l’ex assessore di Briatico, Domenico Marzano, Armando Bonavita, figlio del defunto boss Pino), Aldo Gallucci, dipendente della capitaneria di porto di Vibo e dei Melluso di Briatico.

Dopo quattro udienze dedicate alla requisitoria, in cui sono state ricostruite le varie vicende e posto l’accento sulla presenza del vincolo associativo mafioso, il pm Frustaci ha formulato questo pomeriggio le richieste di pena dinnanzi al Tribunale collegiale presieduto dal giudice Antonio Erminio Di Matteo (a latere Gianfranco Grillone e Laerte Conti). Richiesta di trasmissione degli atti alla procura per falsa testimonianza per Michele Purita. Sergio Agos (Parte civile) sconfitti due volte: quando vengono privati della loro disponibilità economica e quando vengono in udienza a testimoniare il falso.

OPERAZIONE COSTA PULITA, LE CONDANNE RICHIESTE DALL’ACCUSA

Queste, dunque, le richieste di pena:

Greta ACCORINTI (cl ’87), di Briatico (figlia di Antonino Accorinti già condannato in abbreviato) 5 anni 6 mesi Luciano Marino ARTUSA (cl ’61), di Filandari; 13 anni Claudia BARBUTO, 51 anni, di Vibo Valentia; 5 anni 6 mesi Armando BONAVITA (cl ’79), di Briatico, figlio del defunto boss Pino Bonavita; 6 anni 6 mesi Alessandra BORELLO (cl ’84), di Briatico; 5 anni 6 mesi Marco BORELLO (cl ’74), di Briatico; 5 anni 6 mesi Francesco CAPANO (cl ’72), nato a Vibo Valentia; 7 anni Francesco CRIGNA (cl ’70), ex vicesindaco di Parghelia; 12 anni Pantaleone COSTANTINO (cl ’57), di Limbadi; 6 anni 6 mesi Francesco DANIELE (cl ’58) di Argusto (Cz); non doversi procedere per intervenuta prescrizione Massimo FORTUNA (cl ’76), di San Gregorio d’Ippona; 5 anni 6 mesi Michele FUSCA, detto “Lello”, (cl ’42), 4 anni Aldo GALLUCCI (cl ’55), di Vibo Valentia (dipendente della Capitaneria di Porto); non doversi procedere per intervenuta prescrizione Giuseppe GARRI’ (cl ’72) di San Costantino di Briatico; 4 anni Adriano GRECO (cl ’82), di Briatico; 14 anni Egidio IL GRANDE (cl ’64), di Parghelia; 10 anni 6 mesi Carmine IL GRANDE (cl ’38); 7 anni 6 mesi Giuseppe LO GATTO (cl ’71) di Briatico; 4 anni Salvatore LOIACONO (cl ’67), di Zambrone; 7 anni 6 mesi Simone LOIACONO (cl ’89), di Briatico; 4 anni Gregorio LOIACONO (cl ’58) di Briatico; Non doversi procedere per intervenuta prescrizione Domenico MANCUSO (cl ’75), di Limbadi (figlio del boss Giuseppe Mancuso); 7 anni e 3mila euro di multa Pantaleone MANCUSO (cl. ’61) alias “Scarpuni”, di Nicotera Marina; 20 anni Domenico MARCHESE (cl ’79), alias “Banana”, di Tropea; 7 anni Domenico MARZANO (cl ’66), di Briatico (avvocato ed ex assessore di Briatico); 8 anni Francesco MELLUSO (cl ’70) di Briatico; 4 anni Gennaro MELLUSO (cl ’70), di Briatico; 4 anni Antonio MERENDA, 57 anni, di Spilinga; 3 anni 6 mesi Caterina NICOLINO (cl ’77) di Milano; 5 anni Filippo NIGLIA (cl ’60), imprenditore di Briatico; 5 anni Salvatore PANDULLO (cl ’87) di Seregno; 6 anni Loredana PAPPALO (cl ’71), di Magenta (Mi); non doversi procedere per intervenuta prescrizione Francesco PICCOLO (cl ’74) di Tropea, ma residente a magenta (Mi); 7 anni Pasquale PUGLIA (cl. ’74) di Polla (Sa); 14 anni Pasquale PUGLIESE (cl ’64), di Spilinga; 6 anni Pasquale QUARANTA (cl 63), di Santa Domenica di Ricadi (già condannato all’ergastolo); 20 anni Leonardo RUSSO (cl ’70) di Zambrone; 14 anni Michele SALERNO (cl ’46), di Cutro; 7 anni Domenico SIMONELLI, 42 anni, di Tropea, detto “Ballotu”; 6 anni Antonino STAROPOLI (cl ’82), di Briatico; 14 anni Francesco TRIPALDI (cl ’52), di Limbadi; 7 anni Stefano Gregorio TRIPALDI (cl ’79) di Limbadi; 7 anni Giuseppe VANGELI (cl ’61) di Longobardi, frazione di Vibo; 2 anni Francesco ZUNGRI (cl. ’60), di Briatico; 5 anni

EVIDENZIATE ANCHE ALCUNE PRESCRIZIONI E ACCUSE DI FALSA TESTIMONIANZA

Inoltre, nei confronti di Andrea e Emanuele Granato è stato chiesto il non doversi procedere per intervenuta prescrizione. Mentre si chiede altresì la trasmissione degli atti per falsa testimonianza per i seguenti testimoni: