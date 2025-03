Tentato omicidio in carcere, Olivieri torna in aula per il processo d'Appello

2 minuti per la lettura

Fissato il processo d’Appello per il Francesco Olivieri accusato di concorso in tentato omicidio ai danni di un detenuto avvenuto nel 2019 nel carcere di Lecce

VIBO VALENTIA – Comparirà davanti alla Corte d’Appello di Lecce il prossimo 28 aprile, Francesco Olivieri, 39 anni, di Nicotera per rispondere in sede di processo alle accuse di concorso in tentato omicidio di un uomo avvenuto nel carcere di Lecce il 24 giugno 2019, dove l’imputato si trovava recluso dopo i due omicidi di Nicotera del maggio del 2018.

LA CONDANNA DI OLIVIERI NEL PROCESSO DI PRIMO GRADO

I giudici leccesi hanno infatti notificato all’interessato – difeso dall’avvocato Francesco Schimio – e agli altri due soggetti coinvolti nel pestaggio, il decreto di citazione. Olivieri in primo grado davanti al gup – nel processo celebrato con rito abbreviato – ha ricevuto una condanna alla pena di 14 anni di carcere. Gli altri due condannati sono Michele Portacci, 52 anni, di Taranto e Giovanni Mazzo, 51 anni, di Lecce.

IL TENTATO OMICIDIO IN CARCERE

Il 39enne, secondo l’accusa, unitamente agli altri avrebbe spinto violentemente la vittima, Carlo Pastore, 44 anni, di Mesagne (BR) mentre si trovava seduta sul corrimano della ringhiera verso terra, facendole sbattere violentemente il capo sul pavimento al punto da tramortirla.

Gli stessi indagati, poi, avrebbero colpito il detenuto, già privo di sensi, con pugni alla tempia e con pestoni alla testa cagionandogli lesioni personali consistite in un trauma cranico facciale contusivo dalle quali derivava uno stato di coma con prognosi riservata. In tutto questo, Olivieri, sarebbe stato l’autore principale della condotta violenta mentre Mazzo avrebbe contribuito sferrando calci all’indirizzo della vittima; portacci, infine, avrebbe sferrato cinque o sei pugni.

IL PROCESSO TER DI OLIVIERI PER GLI OMICIDI DI NICOTERA

Il 39enne si è recentemente visto annullare con rinvio ad altra sezione della Corte d’Assise d’Appello di Catanzaro da parte della Cassazione la sentenza all’ergastolo rimediata nel processo d’Appello bis per il duplice omicidio di Giuseppina Mollese e Michele Valarioti, avvenuto l’11 maggio del 2018, a Nicotera e per i tentati omicidi altre tre persone commessi a Limbadi pochi minuti prima. Un fatto eclatante, assurto agli onori della cronaca nazionale, che ha destato forte scalpore e diffuso terrore nella popolazione locale anche per via della latitanza, durata circa una settimana, dell’imputato, prima di costituirsi in carcere a Vibo. La difesa ha infatti sostenuto che al momento della commissione dei delitti il proprio cliente non fosse capace di intendere e volere. E adesso ci sarà un nuovo giudizio, il ter.