Processo Maestrale, i risarcimenti dei condannati alle parti civili

Il gup Piero Agosteo inflitto anche numerosi risarcimenti alle altrettante numerose parti civili nell’ambito della sentenza di primo grado del processo Maestrale

VIBO VALENTIA – La sentenza del processo antimafia “Maestrale” ha inflitto dure condanne agli imputati, confermando la gravità delle accuse mosse nei loro confronti e il gup distrettuale di Catanzaro, Piero Agosteo, ha inflitto anche numerosi risarcimenti alle altrettante numerose parti civili. In primis ha disposto la revoca di tutte le indennità di disoccupazione, assegni e pensioni sociali, nonché pensioni per invalidità civile per gli imputati condannati per il reato di associazione mafiosa e per altri reati aggravati ai sensi dell’art. 416 bis del codice penale.

CONDANNE E RISARCIMENTI PER LE PARTI CIVILI

IL Gup ha stabilito anche pesanti risarcimenti per diversi enti pubblici e privati che si sono costituiti parte civile nel processo. In particolare saranno beneficiari i Comuni di Limbadi, San Costantino Calabro, Mileto, Maierato, Briatico, Jonadi, Sorianello, Filogaso, Filandari, Sant’Onofrio, Zungri, Stefanaconi, Vibo Valentia, Tropea, Drapia, Parghelia e Nicotera. Destinatari del risarcimento anche i comuni di Cessaniti, Spilinga, Ricadi e Pizzo, hanno ottenuto il diritto a risarcimenti da liquidarsi in separata sede e al rimborso delle spese legali, fissate in 3.025 euro per ciascun ente. Provincia di Vibo Valentia e Regione Calabria riceveranno anch’esse risarcimenti e rimborso delle spese processuali per 3.025 euro.

Stessa entità verso la Fondazione “I Discepoli di Padre Pio”; Forum delle associazioni antiusura; TT Hotel S.r.l.; De Nisi Srl e Ing. De Nisi Francesco; Genco Carmela & Figli S.r.l.; Empire Relais 1 S.r.l. e Empire Relais 2 S.r.l.; Costruzioni Lucia S.r.l.; Porto di Tropea S.p.A.; Elettra S.r.l.; Impresa “Martino Francesco, movimento terra”; Vincenzo Aristide Di Salvo.

GLI IMPUTATI CONDANNATI INDIVIDUALMENTE

Oltre alle condanne collettive, il Tribunale ha inflitto risarcimenti individuali per alcuni imputati (dell’entità di 3.025 euro ciascuno): Vincenzo Octave Calafati, condannato a risarcire la società TT Hotel S.r.l., Francesco La Rosa verso la Genco Carmela & Figli Srl;. Domenico Mancuso, verso Domenico De Lorenzo; Paolo Careglio verso l’impresa Martino Francesco, movimento terra; Fernando Lamonica verso la Porto di Tropea S.p.A.; Marco German verso la Costruzioni Lucia S.r.l.