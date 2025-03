5 minuti per la lettura

Sentenza del gup distrettuale di Catanzaro Piero Agosteo al processo Maestrale Carthago che vedeva imputate 91 persone, diverse le assoluzioni

VIBO VALENTIA – Si è concluso davanti al gup distrettuale Piero Agosteo, nell’aula bunker di Catanzaro il primo grado di giudizio del processo “Maestrale”, che raggruppa tre operazioni antimafia svolte nel 2023 (Olimpo, Imperium e Maestrale) coordinate dalla Dda e che in questo troncone in abbreviato ha visto imputate 91 persone accusate a vario titolo di associazione mafiosa, concorso esterno nella stessa, estorsione consumata e tentata, armi, scambio elettorale politico-mafioso, corruzione, estorsione, ricettazione, turbata libertà di incanti, illecita concorrenza con minaccia o violenza, trasferimento fraudolento di valori, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, favoreggiamento personale, procurata inosservanza della pena e falso ideologico, il tutto aggravato dal metodo mafioso.

PROCESSO MAESTRALE: ASSOLTI SABATINO, LA TORRE, FRANZONI, ANASTASI E ALTRI

Nomi eccellenti in questo troncone del processo Maestrale dove tra i professionisti figurava quello dell’avvocato del Foro di Vibo, Francesco Sabatino (accusato di concorso esterno in associazione mafiosa) per il quale la sentenza è assolutoria in accoglimento delle richieste avanzate dagli avvocati Michelangelo Miceli (che incassa anche le assoluzioni di Varone e Palmieri) e Francesco Calabrese, mentre la Procura distrettuale aveva chiesto la condanna a 8 anni e 9 mesi di reclusione.

Assoluzione anche per il sindacalista Gianfranco La Torre (6 anni la richiesta) chiamato a rispondere di tentata estorsione pluriaggravata in concorso con altri, e per l’ex dirigente del settore turismo della Regione Calabria, Pasquale Anastasi (6 anni la richiesta) difeso dagli avvocati Enzo Trungadi e Francesco Gambardella e accusato di traffico di influenze illecite con l’aggravante delle modalità mafiose; assoluzione anche per il collaboratore di giustizia Andrea Mantella e per un altro avvocato del Foro di Vibo, Giacomo Franzoni (8 anni la richiesta) accusato di tentata estorsione aggravata. Assolti inoltre Nicola e Giuseppe Preiti, Marina Prestia Lamberti, Francesco Rombolà, Salvatore Morelli alias “L’americano” e Giuseppe Mangone tutti difesi dall’avvocato Giuseppe Di Renzo. Stessa decisione per Ottavio Galati, difeso dall’avvocato Elisabetta Solano.

TUTTE LE DECISIONI DEL GUP

Questa la sentenza del gup, tra parentesi le richieste di pena avanzate a suo tempo dalla Dda