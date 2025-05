Maestrale 3: Droga nel Vibonese, chieste condanne in abbreviato per oltre 64 anni

1 minuto per la lettura

La procura ha chiesto condanne per oltre 64 anni di carcere nel processo in abbreviato scaturito nell’ambito dell’operazione Maestrale 3 contro la droga nel Vibonese

VIBO VALENTIA – Sette richieste di condanna per un totale di 64 anni e 4 mesi di reclusione. Questa la conclusione cui è giunta il pubblico ministero della Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, Irene Crea, al termine della propria requisitoria nell’ambito del troncone celebrato con rito abbreviato del processo nato dall’operazione antidroga denominata “Maestrale 3” contro i clan del Vibonese.

Nello specifico, il magistrato inquirente ha chiesto al giudice per l’udienza preliminare distrettuale di Catanzaro di emettere una sentenza di condanna a 3 anni per Francesco Barbieri, di San Calogero; a 8 anni per Armando Galati, di Mileto; a 7 anni per Rocco Ascone, di Limbadi; a 15 anni per Salvatore Ascone, di Limbadi; a 2 anni e 8 mesi per Emanuele Mancuso, di Nicotera (oggi collaboratore di giustizia); a 12 anni per Michele Silvano Mazzeo, di Mileto; e a 16 anni e 8 mesi per Michele Galati, sempre di Mileto.

DROGA NEL VIBONESE, CHIESTE CONDANNE PER 64 ANNI PER L’OPERAZIONE MAESTRALE 3

Nel dettaglio, l’operazione “Maestrale 3”, per la quale è scatta la richiesta di condanna per 7 persone per oltre 64 anni complessivi, si inserisce quale approfondimento nel più ampio filone investigativo sfociato nella maxi inchiesta Maestrale-Carthago contro i clan attivi nel vibonese. Con Maestrale 3 gli inquirenti hanno preso in esame un vasto traffico di cocaina e marijuana messo in piedi dai clan del Vibonese con importazioni di stupefacente provenienti anche dal Sud America e dall’Albania. Gli indagati, secondo la ricostruzione dell’accusa, avrebbero trafficato anche in eroina e hashish. Il filone di Maestrale 3 non si esaurisce solo nel processo in abbreviato ma altri 12 imputati sono attualmente sotto processo dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia in un procedimenti celebrato con rito ordinario.