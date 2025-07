Inchiesta Regione Calabria, numerosi gli indagati del Vibonese

3 minuti per la lettura

L’inchiesta condotta alla Regione Calabria dalla Procura e dalla Guardia di Finanza di Catanzaro è destinata ad allargarsi con nuovi indagati e possibili risvolti clamorosi toccando figure, molte del Vibonese, che hanno avuto contatti con Tonino Daffinà che rappresenta il fulcro dell’indagine. E ora spunta il nome del presidente del Parco delle Serre, Alfonsino Grillo, e di una telefonata tra i due indagati, esponenti di Forza Italia

VIBO VALENTIA – È destinata ad allargarsi a dismisura – assumendo connotazioni clamorose – l’inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza e Procura di Catanzaro che l’altro giorno ha portato ad una serie di perquisizioni sia nella sede della Regione Calabria che nelle abitazioni delle persone coinvolte, alcune delle quali della provincia di Vibo. Una inchiesta che a quanto pare ha il suo fulcro proprio nella figura di Tonino Daffinà, subcommissario nazionale alla Depurazione della Regione e fedelissimo del presidente Roberto Occhiuto, e che si dirama ai contatti di quest’ultimo con le varie persone finite sotto la lente di Finanza e Procura.

INCHIESTA ALLA REGIONE, INDAGATI NEL VIBONESE: LE ACCUSE RIVOLTE A DAFFINÀ

A Daffinà, accusato di corruzione e turbativa d’asta, la Finanza ha sequestrato un pc e dei documenti e secondo quanto è stato possibile apprendere si sta indagando sulla sua attività di commercialista rivolta ad un paio di strutture sanitarie private della Calabria, ma convenzionate con il Ssn.

LEGGI ANCHE: Inchiesta alla Regione, acquisiti documenti anche presso l’abitazione di Tonino Daffinà

NELL’INCHIESTA NUMEROSI PROFESSIONISTI DEL VIBONESE

Ma i controlli degli investigatori non si sarebbero fermati all’esponente di Forza Italia. Gli accertamenti svolti si sarebbero concentrati sulle attività di consulenze alle altre figure oggetto dell’indagine, infatti, l’attenzione degli uomini della Gdf si sarebbe rivolta verso altre persone, anche queste del Vibonese, che avrebbero avuto contatti professionali con Daffinà. Si tratta di professionisti operanti in vari settori – da quello universitario a quello forense nonché colleghi dello stesso Daffinà -, anche dirigenti di enti pubblici, destinatari di acquisizione documenti e perquisizione con relativo sequestro di documenti e supporti informatici nonché di telefonini. Gli accertamenti svolti si sarebbero concentrati sulle attività di consulenze destinate alle altre figure oggetto dell’indagine, che non avrebbero assolto pienamente, o lo avrebbero fatto solo in parte – agli incarichi ricevuti.

Ma nell’indagine entra anche l’Aterp in quanto coinvolta una delle figure di vertice dell’ente che si occupa di edilizia residenziale pubblica. I finanzieri hanno acquisito documentazione presso gli uffici, con un focus particolare su bandi pubblici per la ristrutturazione di alloggi popolari finanziati dal Pnrr e sui rapporti tra l’Aterp e alcune imprese di costruzioni. Alfonsino Grillo

NELL’INCHIESTA ALLA REGIONE CALABRIA, TRA GLI INDAGATI DEL VIBONESE FIGURA ANCHE ALFONSINO GRILLO

E tra gli indagati figura anche l’attuale presidente del Parco delle Serre, Alfonsino Grillo, destinatario del sequestro del telefono cellulare. Anch’egli esponente di Forza Italia, verrebbe tirato dentro l’indagine a seguito di una telefonata avuta con Daffinà nei primi mesi di quest’anno nella quale quest’ultimo gli avrebbe annunciato la riconferma presso l’ente e contestualmente gli avrebbe chiesto “di ricordarsi di quell’incarico”. Da qui l’accusa di corruzione mossa ad entrambi da parte degli investigatori.