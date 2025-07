Inchiesta alla Regione, acquisiti documenti anche presso l’abitazione di Tonino Daffinà

1 minuto per la lettura

Acquisiti documenti anche presso l’abitazione di Tonino Daffinà e di altre persone, l’inchiesta alla Regione Calabria tocca anche Vibo

VIBO VALENTIA – Ha toccato anche Vibo Valentia l’inchiesta che sta conducendo la Procura di Catanzaro che ha incaricato, ieri, 3 luglio 2025, la Guardia di finanza, di effettuare perquisizioni, controlli e acquisizioni atti presso la Cittadella regionale.

Tra le persone destinatarie delle verifiche operate dalle Fiamme Gialle del Gico vi sarebbe infatti anche l’attuale Commissario alla depurazione della Regione Calabria, Tonino Daffinà, in quota Forza Italia, e fedelissimo del presidente della Giunta, Roberto Occhiuto.

INCHIESTA ALLA REGIONE, ACQUISITI DOCUMENTI PRESSO L’ABITAZIONE DI DAFFINÀ

Il blitz è scattato ieri mattina presto e si è protratto per alcune ore. Gli inquirenti avrebbero acquisito della documentazione, attrezzature informatiche ed altro che saranno chiaramente visionati. Ma i controlli degli investigatori non si sarebbero fermati all’ex commissario Aterp e ora sub commissario alla Depurazione. Secondo quanto è stato possibile apprendere, infatti, l’attenzione degli uomini della Gdf si sarebbe rivolta verso altre persone, anche queste del Vibonese, che avrebbero avuto contatti professionali con Daffinà.