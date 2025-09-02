Un nuovo magistrato alla Procura di Vibo, arriva da Palermo

4 minuti per la lettura

È stata accolta ufficialmente ieri mattina Monica Guzzardi, una giovane magistrata originaria di Siracusa, inviata da Palermo con applicazione extradistrettuale, per dar manforte alla Procura di Vibo, rimpolpando l’organico in attesa dell’arrivo di nuovi colleghi, a fine anno. Il procuratore Camillo Falvo fa il punto anche sul nuovo Tribunale

VIBO VALENTIA – Un nuovo ingresso alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia. È stata accolta ufficialmente ieri mattina, 1 settembre 2025, Monica Guzzardi, una giovane magistrata originaria di Siracusa, inviata da Palermo con applicazione extradistrettuale e a carattere temporaneo dal Consiglio superiore della magistratura. Una decisione assunta per far fronte alle carenze di organico che negli ultimi mesi hanno inciso pesantemente sull’attività dell’ufficio giudiziario.

La cerimonia di insediamento si è svolta nell’aula Emilio Sacerdote del Tribunale di Vibo Valentia, alla presenza del collegio giudicante composto dalla presidente Brigida Cavasino e dai giudici Rosamaria Pisano e De Santi. Presente anche il procuratore capo Camillo Falvo, che ha salutato con favore l’arrivo della nuova collega, sottolineandone il percorso di formazione e la precedente esperienza maturata presso la Procura di Palermo.

PROCURA DI VIBO SOTTO ORGANICO DA TEMPO

Una Procura sotto organico da tempo quella di Vibo, segnata da un forte turnover. Negli ultimi due anni hanno lasciato l’ufficio prima Cecilia Rebecchi, poi il collega Corrado Caputo e, successivamente, Filomena Aliberti. In breve tempo, l’organico si è praticamente dimezzato, con conseguenze dirette sull’operatività e sulla possibilità di programmare a lungo termine il lavoro degli uffici.

Il problema, come ha evidenziato il procuratore, non è nuovo: “Si tratta di una condizione che si ripete ciclicamente nei cosiddetti uffici di frontiera, dove i magistrati di prima nomina prestano servizio soltanto per il tempo minimo previsto, generalmente tre anni, prima di poter concorrere a sedi considerate più ambite. Questa dinamica, che interessa da anni anche Vibo Valentia, produce inevitabili difficoltà sul piano organizzativo e costringe la dirigenza a predisporre continuamente misure tampone”.

L’ARRIVO DELLA GUZZARDI ALLA PROCURA DI VIBO

L’applicazione temporanea della dottoressa Guzzardi rappresenta dunque un segnale positivo, sebbene limitato nel tempo. La giovane magistrata, che vanta esperienze significative e non è alla sua prima nomina, garantirà un supporto prezioso in una fase particolarmente delicata per la Procura vibonese. Il suo arrivo su disposizione del Csm, che ha valutato le condizioni di sofferenza dell’Ufficio.

Falvo con la collega Guzzardi

A fine anno, inoltre, l’organico dovrebbe ricevere un ulteriore rinforzo con l’arrivo di tre magistrati ordinari togati di prima nomina. Si tratterà di risorse nuove, da inserire in un contesto complesso e impegnativo, che richiederà inevitabilmente un periodo di assestamento e di formazione sul campo.

IL NODO SUGLI AMMINISTRATIVI AL TRIBUNALE DI VIBO

Sul fronte del personale amministrativo, la situazione appare meno critica. Il Tribunale ha potuto contare sull’assegnazione di funzionari dell’ufficio per il processo nell’ambito delle misure previste dal Pnrr, con un miglioramento delle condizioni di lavoro rispetto al passato. La Procura, al contrario, non ha beneficiato di queste figure, ma rispetto al 2019 la situazione è comunque migliorata grazie a nuove immissioni e a interventi mirati. Oggi la principale emergenza rimane dunque concentrata sul numero ridotto di magistrati, senza i quali diventa difficile sostenere il carico dei procedimenti.

LA SITUAZIONE DEL NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA

Il nuovo Palazzo di Giustizia. Un altro tema centrale resta quello del nuovo Palazzo di Giustizia. Si tratta di un’opera attesa da anni, i cui lavori sono stati più volte annunciati e che ora sono effettivamente in corso, sebbene con tempistiche più dilatate rispetto alle previsioni iniziali. L’obiettivo è dotare la città di una struttura moderna ed efficiente, capace di rappresentare un punto di riferimento per l’intero sistema giudiziario vibonese e di porre fine alla storica frammentazione logistica degli uffici.

Il procuratore Falvo ha ricordato che la battaglia per il nuovo edificio è iniziata già nel 2019, ma a distanza di sei anni la conclusione appare ancora lontana. Nonostante ciò, le riunioni e i sopralluoghi sono proseguiti e i lavori risultano in avanzamento. Una volta completato, il nuovo Tribunale dovrebbe diventare il fiore all’occhiello degli uffici pubblici vibonesi, non solo per la funzionalità ma anche per l’immagine complessiva della città.

UNA FASE DI TRANSIZIONE

L’arrivo della nuova magistrata si inserisce dunque in una fase di transizione per la Procura di Vibo Valentia, chiamata a fronteggiare un carico di lavoro imponente con risorse limitate. La prospettiva dell’immissione di nuove forze e l’avanzamento dei lavori del futuro Palazzo di Giustizia rappresentano segnali incoraggianti, ma i problemi strutturali legati al turnover e alla precarietà organizzativa restano irrisolti. In attesa di sviluppi, la Procura prosegue il proprio lavoro quotidiano in un territorio che, come ha più volte ricordato il procuratore capo, richiede grande impegno e dedizione.