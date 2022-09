Addio ad Antonio Pontoriero, decano degli avvocati vibonesi

1 minuto per la lettura

VIBO VALENTIA – È morto ieri mattina all’età di 93 anni all’ospedale di Vibo, dove si trovava ricoverato, il decano degli avvocati vibonesi, Antonio Pontoriero.

Nato nel 1929, per ben 35 anni è stato presidente dell’Ordine professionale forense divenendo un punto di riferimento per i giovani che si affacciavano alla professione. I funerali saranno celebrati nel pomeriggio odierno, alle 16, nella chiesa dei Salesiani.

A dare l’ultimo saluto, tanti ex colleghi e soprattutto la figlia e gli adorati nipoti del professionista scomparso. Le spoglie dell’avvocato Pontoriero saranno esposte dalla mattinata odierna nella sala Biblioteca del Consiglio dell’ordine degli avvocati, presso il Tribunale nuovo sito in via Lacquari.