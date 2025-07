Stazione di Vibo-Pizzo: il sindaco chiede interventi urgenti a Rfi

2 minuti per la lettura

Due lettere del sindaco di Vibo, Enzo Romeo, a Rfi in cui chiede interventi urgenti per migliorare la sicurezza, il comfort e la visibilità della stazione ferroviaria di Vibo-Pizzo

VIBO VALENTIA – Rafforzare la sicurezza, migliorare l’accessibilità e garantire una piena funzionalità: sono queste le priorità indicate dal sindaco di Vibo Valentia, Enzo Romeo, in due lettere inviate il 19 giugno 2025 alla Direzione Territoriale Produzione di Reggio Calabria di Rete Ferroviaria Italiana (RFI), con riferimento alla stazione ferroviaria di Vibo-Pizzo.

Le richieste arrivano in un momento strategico, alle porte della stagione estiva, periodo in cui la stazione rappresenta un importante snodo per migliaia di turisti diretti sulla rinomata “Costa degli Dei”.

STAZIONE FERROVIARIA E “ALLARME SICUREZZA”

Nella prima comunicazione, il primo cittadino esprime “profonda e crescente preoccupazione” per episodi recenti che riguarderebbero l’operatività e la sicurezza dello scalo ferroviario. In particolare, viene citato un episodio in cui un treno Frecciarossa non avrebbe effettuato la prevista fermata, rendendo necessario un rientro in stazione. Altre segnalazioni riguardano il transito di treni merci a velocità “che apparirebbero eccessive” all’interno della stazione.

“Situazioni simili – scrive Romeo – sollevano interrogativi fondamentali sull’efficacia dei sistemi di sicurezza e sull’aderenza ai protocolli operativi”. A preoccupare il Sindaco sono anche i “cambi repentini di binario” e l’impressione che la stazione stia assumendo “sempre più le caratteristiche di una stazione secondaria”, nonostante il suo ruolo strategico nel collegamento tra il territorio e il resto del Paese.

“STALLI PER I TAXI DAVANTI LA STAZIONE DI VIBO PIZZO”

Accessibilità carente: “Servono stalli per i taxi”. La seconda lettera riguarda invece la carenza di servizi essenziali per i passeggeri. Il Sindaco denuncia l’assenza di stalli taxi nel piazzale antistante la stazione, elemento che crea “disagi significativi” sia per i viaggiatori sia per gli operatori del trasporto pubblico non di linea. Romeo richiama le normative vigenti per chiedere formalmente a RFI la creazione di almeno due posti auto riservati e segnalati per i taxi.

Una misura che, secondo il Sindaco, contribuirebbe a “migliorare la fluidità del traffico, prevenire soste abusive e garantire un accesso più agevole ai mezzi di trasporto, soprattutto per persone con mobilità ridotta o esigenze specifiche”.

“INSTALLARE CARTELLONI INFORMATIVI PER I TURISTI”

Cartelloni informativi per i turisti. Infine, il Comune di Vibo Valentia ha dato la propria disponibilità a fornire quattro cartelloni informativi – due da installare all’interno della stazione e due all’esterno – per indicare ai viaggiatori le possibilità di collegamento con la città e le località turistiche costiere tramite autobus gestiti da Ferrovie della Calabria.

Concludendo, il sindaco Romeo ha ribadito la volontà dell’amministrazione comunale di collaborare con Rfi per garantire uno standard elevato di sicurezza e accoglienza presso la stazione ferroviaria di Vibo-Pizzo, a beneficio sia della popolazione residente sia dei numerosi turisti attesi in estate.