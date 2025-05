A Vibo convegno sulle sostanze psicotrope

2 minuti per la lettura

Nella sala del consiglio provinciale di Vibo Valentia un corso di formazione su un tema di stretta attualità, l’abuso di sostanze psicotrope, organizzato dalle locali Camera Civile e Camera Penale con l’Ordine dei farmacisti e Federfarma

SOSTANZE psicotrope, un tema attuale e scottante, che sarà affrontato durante un apposito corso di formazione nella sala del Consiglio provinciale di Vibo Valentia sabato 24 maggio.

SOSTANZE PSICOTROPE, IL CORSO DI FORMAZIONE



Ad organizzare l’importante tematica sono state la Camera Civile e la Camera Penale di Vibo Valentia, unitamente all’Ordine dei farmacisti e Federfarma, con il coordinamento scientifico dell’avvocato Caterina Varvaglione – vicepresidente della Camera Civile di Vibo Valentia che si è coordinata con il Provider AmicoMedico.

COSA DICE LA LEGGE



La legge – rende noto l’avvocato Varvaglione – ha modificato il codice della strada, inasprendo le sanzioni per la guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Introdotti i codici unionali, da applicare alle patenti dei contravventori per indicare che il conducente cui viene applicato il codice non può più bere prima di mettersi alla guida. Altra misura prevista è l’ “Alcolock”, strumento che si installa sui veicoli dei soggetti già colpiti dalle sanzioni previste dal codice della strada che impediscono l’avvio del veicolo se il conducente ha un tasso alcolemico superiore a 0g/l”.

IL CORSO SULLE SOSTANZE PSICOTROPE



Il corso dal titolo “Guida in stato di ebbrezza sotto l’effetto di sostanze psicotrope: aspetti medici, legali e farmacologici”, patrocinato dagli Ordini del medici e degli avvocati di Vibo Valentia e dalla Provincia di Vibo, si svolgerà in due sessioni. La prima, dopo i saluti di rito alle autorità presenti, vedrà l’introduzione dell’avvocato Varvaglione e del moderatore l’avvocato Giuseppe Mario Aloi, presidente della Camera penale. Da qui in avanti, rispetto ai temi giuridici, a prendere la parola saranno l’avvocato Nicola De Blasi e il collega professor Ettore Squillaci.

LA SECONDA SESSIONE DEL CORSO

L’altra sessione, riguardante invece gli aspetti medico-scientifici, vedrà alternarsi il Prof. Ernesto Palma e il dottor Rocco Pistininzi. «L’ottica della riforma – conclude l’avvocato del foro vibonese – è quella di tutelare la circolazione stradale e prevenire i rischi derivanti dall’uso di alcol e droghe sulla guida dei veicoli in genere, ma ci si interroga se tali modifiche siano sufficienti alla prevenzione e se le metodologie di controllo siano efficaci e se incidano sul quadro costituzionale».