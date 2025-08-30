Ionadi, vendita frutta e verdura senza autorizzazioni: 2 tonnellate sequestrate e donate

1 minuto per la lettura

Sequestrate dalla Finanza 2 tonnellate di frutta e verdura messe in vendita senza autorizzazioni a Ionadi, la finanza ha donato tutto in beneficenza

VIBO VALENTIA – I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vibo Valentia hanno proceduto ad effettuare un controllo nell’ambito dell’abusivismo commerciale, al fine di prevenire la vendita illecita di prodotti sul territorio della provincia vibonese.

Il servizio, svolto dai militari del Gruppo di Vibo Valentia, ha consentito il sequestro amministrativo, nei confronti di un operatore economico privo di SCIA per commercio su una area pubblica di proprietà del Comune di Ionadi (in provincia di Vibo Valentia), di oltre 2.000 kg tra frutta e verdura (tutte sequestrate). La Finanza ha devoluto l’intero quantitativo di merce successivamente in beneficenza dalle Fiamme Gialle, grazie anche alla tempestiva ordinanza comunale, che ne ha disposto la consegna, all’associazione Devote della Madonna del Rosario di Pompei “Il dono”.

Alla donazione dei prodotti sequestrati erano presenti insieme al Comandante del Gruppo della Guardia di Finanza di Vibo Valentia Francesco Isidoro Stassi ed una piccola rappresentanza del Corpo, anche il Presidente dell’associazione e il Sindaco di Ionadi, che si sono intrattenuti per far conoscere le numerose attività dell’associazione benefica ai Finanzieri, rafforzando ulteriormente il legame fra Istituzioni e cittadinanza.