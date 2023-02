Ritrovati fidanzatini scomparsi in provincia di Vibo Valentia

1 minuto per la lettura

VIBO VALENTIA – Sono stati rintracciati, a Roma, i due fidanzatini di cui si erano perse le tracce ieri in provincia di Vibo Valentia.

L’allarme era scattato da parte della famiglia della ragazza dopo che la stessa non era rincasata. La famiglia aveva diffuso anche un appello sui social, con tanto di foto dei due adolescenti: “Lei è Sara, mia sorella – è il messaggio su Facebook – è vestita con un pantalone bianco e la maglia grigia, stamani (ieri, 22 febbraio, ndr) è uscita per andare a scuola, alle 7.00 ma non è mai arrivata. A dare l’allarme è stata mia mamma, che come al solito aspettava il suo arrivo con il pullman e lei non era presente e ha avvertito gli operatori della polizia aggiungendo che la stessa non si era fatta vedere neanche alla scuola che frequenta. Con lei è scomparso anche il suo ragazzo. Sara e il ragazzo non hanno il cellulare”.

Ancora, si aggiungeva che: “L’unica cosa certa che sono stati avvistati alla stazione di Lamezia Terme centrale alle ore 10:40 e il controllore essendo minorenni (da come dicono) li hanno rimandati indietro e sono giunti nel pomeriggio a Briatico e da lì non si sa più nulla”.

Ora il lieto epilogo della vicenda con la stessa sorella che, sempre via social, ha annunciato l’avvenuto ritrovamento: “Sara è stata trovata – ha scritto la sorella – grazie a tutti per la collaborazione”.