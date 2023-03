Incendio alla scuola Murmura di Vibo

1 minuto per la lettura

VIBO VALENTIA – Un incendio, le cui cause sono al momento sconosciute, è divampato all’interno dell’area della scuola Murmura, in via S. Aloe a Vibo Valentia, di fronte alla Questura del capoluogo.

Le fiamme si sono sviluppate nel cortile interno della scuola, in un locale tecnico attiguo all’edificio scolastico che sorge a ridosso del campo di calcetto dell’istituto.

L’edificio è, da qualche tempo, oggetto di lavori di ristrutturazione che hanno determinato lo spostamento delle attività scolastiche in altra sede.

Sul posto si sono portati, allertati da diversi cittadini del quartiere, i vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia. Presenti alle operazioni di spegnimento anche i vertici dell’Amministrazione comunale con in testa il sindaco Maria Limardo e la dirigente scolastica Tiziana Furlano. Restano da verificare le origini del rogo tuttora al vaglio della Polizia prontamente intervenuta. Al momento non si esclude alcuna ipotesi.