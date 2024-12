Vibo, scuola chiusa per la presenza di topi

2 minuti per la lettura

Il sindaco di Vibo ha decretato la chiusura della scuola “Buccarelli” per la presenza di topi. La decisione dopo un sopralluogo e le proteste dei genitori dei bambini

VIBO VALENTIA – Le segnalazioni sono pervenute dai genitori dei bambini, imbufaliti per la situazione. C’è chi ha segnalato il disagio alla dirigente scolastica, chi al Comune, chi agli organi di stampa. E così, ieri sera, l’ente locale, dopo aver preso atto del problema a seguito di un accurato sopralluogo, ha deciso di passare alle vie di fatto drastiche chiudendo la scuola “Buccarelli” e il motivo è assurdo: la presenza di topi.

L’ordinanza a firma del sindaco di Vibo, Enzo Romeo, è comparsa questa sera, 12 dicembre, sul sito istituzionale del Comune dopo che il riscontro, nel plesso scolastico sito nel quartiere Affaccio, della presenza dei topi il che ha reso indifferibile “intervenire tempestivamente alla disinfestazione e sanificazione dei locali della scuola. Risulta evidente l’urgenza di prevenire situazioni di rischio igienico-sanitario mediante la chiusura temporanea dell’edificio per la giornata del 13 dicembre”, reca scritto l’ordinanza trasmessa per quanto di competenza al dirigente della scuola interessata, alla Prefettura di Vibo Valentia e al Comando Polizia Locale.

LA SITUAZIONE NELLE ALTRE SCUOLE

Non c’è pace, dunque, per le scuole del capoluogo di provincia visto che altri plessi non se la passano certo meglio. Nelle scorse settimane infatti è stata decisa la chiusura temporanea della scuola “Pennello” a Vibo Marina per una serie di accertamenti sulla struttura, mentre sono ancora in corso i lavori alla scuola “Presterà”, sempre nella frazione marina, chiusa da anni così come quella nella vicina frazione Portosalvo, anche in questo caso per problemi strutturali. In questo caso, i ragazzi stanno svolgendo da un paio d’anni lezione in un edificio dell’ex Corap. Senza dimenticare i lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico negli altri plessi in corso, ormai, da circa un biennio.