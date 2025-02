San Costantino, muore il consigliere comunale Domenico Suppa

1 minuto per la lettura

Muore il consigliere comunale di San Costantino Calabro ,Domenico Suppa, colpito da un infarto fulminante: svolgeva la professione di insegnante di matematica al “Capialbi” di Vibo

SAN COSTANTINO – Si stava preparando per andare al lavoro – insegnava infatti matematica al liceo pedagogico “Vito Capialbi” di Vibo Valentia – quando si è accasciato al suo per via di iun infarto fulminante che non gli ha lasciato scampo; è morto così, a soli 62 anni, Domenico Suppa, che oltre ad essere un docente è anche consigliere comunale di maggioranza a San Costantino Calabro.

«Sono distrutto – è il commento del sindaco Nicola Derito – ho perso un amico e un fratello. Con Mimmo abbiamo studiato insieme e insieme abbiamo condiviso, negli ultimi 25 anni, lo stesso percorso politico-amministrativo. Perdiamo una persona onesta e pulita e il comune perde un amministratore capace apprezzato».

In occasione dei funerali, fissati per domani, mercoledì 19 febbraio, alle ore 15,30 presso la chiesa Madre del paese, il primo cittadino ha dichiarato il lutto cittadino.