Si ribalta il trattore, un ferito grave a Rombiolo

Incidente sul lavoro a Rombiolo (VV), il trattore si ribalta e l’uomo alla guida rimane gravemente ferito, rischia di perdere una gamba

ROMBIOLO – Risultano gravi le condizioni di D. A. (59 anni), rimasto ferito questa mattina, martedì 11 marzo, a seguito di un incidente sul lavoro a Rombiolo, in provincia di Vibo Valentia.

L’uomo, di professione contadino, si è recato con un piccolo trattore in un suo terreno per dei lavori quando, per cause ancora da accertare, il mezzo è scivolato in un sentiero ribaltandosi e schiacciandogli la gamba sinistra.

Sul posto l’elisoccorso che ha trasferito il 60enne in ospedale, dove i sanitari gli hanno riscontrato una frattura esposta-scomposta di tibia e perone. Rischia di perdere l’arto.