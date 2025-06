2 minuti per la lettura

Il consiglio comunale di Joppolo conferisce la cittadinanza onoraria a Eros Ramazzotti, la cui mamma è di origini joppolesi

JOPPOLO – Il consiglio comunale ha deliberato all’unanimità la volontà di conferire la cittadinanza onoraria al celebre cantautore Eros Romazzotti, la cui mamma è di origine joppolese. La proposta di conferimento della cittadinanza al famoso cantante nasce su input dell’associazione di Coccorino “Donna Cà”.

Il civico consesso, ha votato all’unanimità “di rendere nota la volontà dei cittadini DI comunità di Coccorino – si legge – di conferire al sig. Eros Ramazzotti la cittadinanza onoraria”. Questa con la motivazione: “Quale riconoscimento simbolico per il legame affettivo con la comunità joppolese, per i meriti artistici di eccezionale valore e per aver rappresentato con amore i valori familiari e culturali dell’Italia e della Calabria”.

JOPPOLO, CITTADINANZA ONORARIA: DA EROS RAMAZZOTTI RIVENDICATE LE PROPRIE ORIGINI JOPPOLESI IN UN POST SUI SOCIAL

Sarebbe stato lo stesso cantante, infatti, ha esternare attraverso i social questo particolare attaccamento con Coccorino ricordando proprio la madre, Raffaella Molino, scomparsa nel 2002. Nel 2016, con una foto del cartello stradale “Coccorino”, postata sui social, aveva ricordato le origini della propria madre scrivendo: “Tutto inizio da qui, grazie mamma Raffaella”. Il primo step verso il conferimento della cittadinanza è stato espletato adesso come lo stesso Consiglio ha deliberato non resta che l’espletamento delle procedure burocratiche che porteranno alla cerimonia di consegna del documento che attesti la cittadinanza onoraria al grande Eros Ramazzotti.