Politiche del lavoro, a Pizzo inaugurata la sede Arpal Calabria

La sede Arpal Calabria aperta a Pizzo si propone come “centro nevralgico per l’attuazione delle politiche attive del lavoro“

Inaugurata a Pizzo la nuova sede di ARPAL Calabria, l’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro. La nuova struttura, situata nell’ex ProCiv all’interno del palazzo municipale, si propone come “centro nevralgico per l’attuazione delle politiche attive del lavoro”.

All’evento hanno preso parte il sindaco di Pizzo, Sergio Pititto, il Direttore Generale di ARPAL Calabria, Pietro Manna, e altri responsabili dell’agenzia. In conclusione, l’assessore regionale alle Politiche del Lavoro, Giovanni Calabrese, ha sottolineato l’impegno a “creare opportunità di lavoro stabili i”. Assenti per impegni istituzionali i direttori generali dei Dipartimenti Lavoro e Turismo della Regione Calabria.

Tra i compiti dell’Arpal inaugurata a Pizzo: facilitare l’incontro da domanda e offerta

ARPAL Calabria, subentrata ad “Azienda Calabria Lavoro” e basata su una nuova legge regionale (Legge Regionale n. 25 del 28 giugno 2023) , ha il compito di “sostenere l’inserimento e il reinserimento lavorativo, promuovere la formazione professionale e facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro”. L’agenzia gestisce un “piano per l’occupazione con un budget di 250 milioni di euro”.

Il percorso di trasformazione di ARPAL in un’agenzia efficace ha comportato diverse sfide. Tra queste: la gestione delle risorse umane e la “stabilizzazione di circa 400 contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato”. È stato necessario inoltre superare leggi obsolete e centralizzare il personale disperso in vari enti.

La nuova sede di Pizzo avrà un ruolo cruciale nel progetto di rilancio, con l’obiettivo di “accorciare le distanze tra l’ente regionale e gli imprenditori del turismo”.

Tra le iniziative delineate, la riorganizzazione del personale ARPAL, la destinazione di personale a progetti legati al turismo e l’apertura di uno sportello di ascolto e orientamento per i lavoratori immigrati, frutto di una collaborazione con Sviluppo Italia Lavoro.