Joppolo, carabinieri salvano un anziano allettato da un incendio

Salvato un anziano allettato a Joppolo, carabinieri della locale Stazione hanno sfidato le fiamme dell’incendio che circondavano la casa

JOPPOLO – I carabinieri della Stazione salvano un anziano allettato la cui casa era raggiunta dalle fiamme. Una storia a lieto fine in una giornata campale che ha visto il territorio nella morsa di un incendio. Un vero e proprio inferno di fuoco da questa mattina si è materializzato lungo la strada provinciale 23 nel tratto Joppolo-Coccorino. Per domare l’incendio, ancora in corso, interdetto il traffico veicolare lungo l’arteria interessata che, ricordiamo, collega la provincia di Reggio a Tropea.

Le fiamme hanno mandato in fumo centinaia di ettari di macchia mediterranea che ricopriva il costone che dal mare si innalza fin sulla vetta del Monte Poro investendo in pieno la famosa Strada del Mare. e in questo momento avanzano verso il centro abitato del capoluogo. Sul posto già da questa mattina sono al lavoro i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia e personale di Calabria Verde che con l’ausilio di numerose autobotti, e un elicottero dei Vigili del fuoco stanno cercando di domare l’incendio. Oltre a loro presenti sul posto per gestire il traffico i Carabinieri della locale Stazione e la Polizia municipale.