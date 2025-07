Provincia di Vibo nella morsa del fuoco, incendi lungo la costa e nell’entroterra

1 minuto per la lettura

La Provincia di Vibo nella morsa del fuoco: è emergenza incendi con fiamme minacciano case e strade, aria irrespirabile e temperature oltre i 40 gradi

VIBO VALENTIA – Una giornata drammatica per la provincia di Vibo Valentia, stretta nella morsa di numerosi incendi divampati sin dalle prime ore del mattino. Le fiamme, alimentate dal caldo torrido e dal vento, hanno colpito con violenza sia la fascia costiera che l’entroterra, mettendo in pericolo abitazioni, infrastrutture e la sicurezza dei cittadini.

Tra le aree più colpite, si segnalano roghi lungo la strada statale 18 nei pressi del depuratore Silica e sulla provinciale 23 a Joppolo. Un vasto incendio è stato segnalato anche nella zona compresa tra Vibo Marina e Bivona, con fumo denso visibile a chilometri di distanza. Situazione critica anche in località Olivarella e nella zona boschiva dell’acquedotto, in località Feudotto, all’interno del territorio comunale di Vibo città. Grosso incendio anche nel territorio comunale di Drapia, lungo la costa.

INCENDI SPARSI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI VIBO, FUMO E TEMPERATURE ESTREME

Il clima infernale, con temperature abbondantemente superiori ai 40 gradi, ha reso l’aria irrespirabile: il fumo ha invaso strade e abitazioni, mentre la cenere ha coperto tetti, veicoli e marciapiedi, creando un paesaggio spettrale.

I vigili del fuoco sono in azione con numerosi mezzi, ma la vastità e la simultaneità dei focolai rendono le operazioni di spegnimento estremamente difficili. Le forze dell’ordine sono impegnate nel presidio delle aree colpite, nel monitoraggio della viabilità e nell’evacuazione precauzionale di alcune zone a rischio. Al momento non si segnalano feriti, ma la situazione resta critica e in costante evoluzione. Le autorità raccomandano massima prudenza, limitazione degli spostamenti e di segnalare tempestivamente qualsiasi principio d’incendio.