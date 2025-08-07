1 minuto per la lettura

Funzionaria del Comune di Nicotera rimasta ferita in un incidente stradale. Gli auguri del sindaco Giuseppe Marasco



NICOTERA – La dirigente dell’Ufficio Tecnico Comune di Nicotera, Carmen Oppedisano, è rimasta coinvolta in un grave incidente stradale sulla Strada statale n. 682 Tirreno-Jonio, in direzione Gioiosa Jonica, all’altezza di Melicucco. Nel sinistro, le cui cause sono in corso d’accertamento, sono rimasti coinvolti un’auto e un camion.

Ad avere la peggio la Oppedisano, alla guida di una Renault, la quale è stata estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco di Polistena e trasportata in ospedale dal 118. Appena appresa la notizia è arrivata la nota dell’amministrazione comunale.

LA VICINANZA DEL SINDACO DI NICOTERA ALLA FUNZIONARIA COINVOLTA NELL’INCIDENTE STRADALE

«Siamo tutti profondamente colpiti dalla notizia – ha scritto il primo cittadino Giuseppe Marasco – e ci uniamo in un sentimento di solidarietà e preoccupazione per la salute della dottoressa Carmen Oppedisano. L’amministrazione comunale di Nicotera – ha aggiunto – e tutti i dipendenti comunali esprimono la loro vicinanza in questo momento difficile. Speriamo con tutto il cuore che possa superare rapidamente questa situazione. Le inviamo i nostri migliori auguri – ha concluso il sindaco – per una pronta e completa guarigione, sperando di rivederla presto tra noi».