A Vibo Marina serve un piano di emergenza estivo

Dopo il malore in mare di una donna, a Vibo Marina si riaccende il dibattito su sicurezza e viabilità: serve un piano di emergenza estivo.

VIBO VALENTIA – Poteva trasformarsi in tragedia il malore che ieri pomeriggio ha colpito Maria P., residente a Vibo, mentre nuotava nelle acque antistanti il Lido La Rada, a Vibo Marina. A salvarle la vita è stata una fortunata catena di eventi: la nipote, accortasi subito della situazione, ha dato l’allarme; due vigili del fuoco fuori servizio l’hanno raggiunta e riportata a riva; due infermieri e un poliziotto, anch’essi fuori servizio, le hanno praticato i primi soccorsi. Un intervento tempestivo e decisivo, in attesa dell’arrivo dei mezzi di emergenza.

AMBULANZE ASSENTI, ELISOCORSO IN DIFFICOLTÀ

La parte negativa della vicenda riguarda invece le condizioni in cui si è svolto il soccorso. In quel momento, nessuna ambulanza era disponibile in zona. L’elisoccorso, allertato subito, ha incontrato enormi difficoltà a trovare un punto di atterraggio idoneo. Il piazzale della Capitaneria di Porto – normalmente previsto come area di atterraggio – era occupato da un palco per le feste patronali; lo spazio vicino allo stabilimento La Playa, originariamente concepito come punto per l’elisoccorso, è stato trasformato in parcheggio dalla passata amministrazione. Restava solo il campo sportivo “Marzano”, lontano dal luogo dell’incidente.

Il pilota ha tentato un atterraggio spettacolare direttamente sulla spiaggia del Lido La Rada, toccando terra per pochi secondi prima di rinunciare per ragioni di sicurezza. Alla fine, l’elicottero è atterrato nel parcheggio del lido, a ridosso dei depositi costieri, in un’area tutt’altro che ideale. “Siamo in piena stagione estiva e i luoghi strategici per il soccorso non sono disponibili – denuncia un residente – questo è un rischio che non possiamo permetterci”.

ESTATE E VIABILITÀ A VIBO: UN PROBLEMA NOTO SERVE UN PIANO DI EMERGENZA ESTIVO

L’episodio ha riacceso il dibattito sulla sicurezza a Vibo Marina nei mesi estivi. Durante l’estate, la popolazione della frazione costiera cresce fino a quattro volte, e il traffico veicolare congestionato rallenta inevitabilmente la tempestività dei soccorsi. “Se non ci fossero stati quegli infermieri – commenta un testimone sui social – oggi forse parleremmo di un decesso.” Una riflessione amara, che porta molti cittadini a chiedere un piano di emergenza aggiornato, con aree di atterraggio libere e accessi rapidi per i mezzi di soccorso. “Il traffico qui è un muro – racconta un altro bagnante – e quando serve correre, ogni minuto perso pesa come un macigno”.

UN CAMPANELLO D’ALLARME

La domanda che circola tra i cittadini è sempre la stessa: cosa sarebbe accaduto senza quella combinazione di soccorritori fuori servizio? “La verità – è il pensiero comune – è che oggi a Vibo Marina ci affidiamo alla fortuna. Ma la fortuna non è un piano di emergenza”. La vicenda di Maria P. si è conclusa nel migliore dei modi grazie a prontezza, competenza e un pizzico di fortuna. Ma il “combinato disposto” di ostacoli – traffico, aree inagibili, assenza di ambulanze – potrebbe infatti rivelarsi fatale in un’altra occasione. La richiesta che emerge è chiara: ripensare la gestione dell’emergenza a Vibo Marina, soprattutto nei mesi di massima affluenza turistica, per garantire che la prossima volta non sia il caso benevolo a fare la differenza.