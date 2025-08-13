Vibo, malore in spiaggia: niente ambulanze, l'elisoccorso atterra con difficoltà

2 minuti per la lettura

Una donna ha accusato un malore in mare a Vibo: l’elisoccorso è atterrato con non poche difficoltà sotto lo sguardo dei bagnanti

VIBO VALENTIA – Momenti di paura oggi pomeriggio allo stabilimento balneare “La Rada”, dove una donna di 58 anni, M.P., ha avuto un malore mentre si trovava in mare. Secondo quanto ricostruito, una bambina presente in spiaggia ha dato l’allarme iniziando a urlare, attirando l’attenzione dei presenti. Immediatamente, due vigili del fuoco fuori servizio, Cristian Criseo e Nazzareno Suriani, hanno portato la donna a riva.

Una volta a terra, gli infermieri anch’essi fuori servizio, Daniele Lo Bianco ed Elide Russo, unitamente a un agente della Penitenziaria di Vibo, Valentino Vignardi, hanno provveduto al soccorso e alla rianimazione della donna colpita da malore. Il loro intervento si è rivelato provvidenziale per salvare la vita. L’allarme al 118 è stato immediato, ma le ambulanze presenti sul territorio risultavano non disponibili. Per questo si è richiesto l’intervento dell’elisoccorso proveniente da Lamezia Terme: la paziente, colpita da malore e in stato semi-incosciente, ha reso la situazione ancora più delicata.

L’ELICOTTERO HA DIFFICOLTÀ AD ATTERRARE

L’arrivo dell’elicottero ha creato molta curiosità tra i bagnanti: il velivolo ha sorvolato la zona a bassa quota più volte alla ricerca di un’area idonea per l’atterraggio. Il mezzo non poteva atterrare nel piazzale della Capitaneria di Porto, poiché al suo interno era presente un palco, e ha dovuto quindi effettuare vari tentativi, tra cui uno proprio sulla spiaggia davanti allo stabilimento, prima di riuscire a posarsi in sicurezza. La manovra, durata circa 15-20 minuti, si è svolta sotto gli occhi di centinaia di persone presenti.

A gestire complessivamente il soccorso è stato un altro poliziotto, Antonio Nesci, noto per aver salvato poco tempo fa un ragazzo durante una partita di calcio in Emilia, rendendo l’episodio una “storia nella storia” (LEGGI). Pochi minuti dopo l’atterraggio dell’elicottero, un’ambulanza proveniente da Tropea ha raggiunto la zona e ha provveduto al trasporto della donna, che è stata così finalmente soccorsa.