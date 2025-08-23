Semaforo a Briatico, tra un cittadino e la vicesindaca degenera la discussione e scattano le denunce

2 minuti per la lettura

La discussione per un semaforo mobile a Briatico tra un cittadino e la vicesindaca degenera e scattano le denunce incrociate

BRIATICO – Un semaforo. Un oggetto inanimato, un pilastro di metallo e luci colorate, pensato per ordinare il caos e garantire la sicurezza. Eppure, in un’afosa giornata d’estate a Briatico, lungo la via Marina, quel dispositivo si è trasformato nel catalizzatore di una rabbia che ha superato il punto di rottura. La vicenda che ne è scaturita ha tutti gli elementi di un dramma locale: un ottantenne che, stremato dall’attesa, tenta di rimuovere l’odiato ostacolo; un alterco che degenera in scontro fisico; il coinvolgimento del compagno della vicesindaca, che proietta l’episodio su un piano istituzionale, e un epilogo in caserma, con denunce che promettono di trasformare una lite stradale in una battaglia legale.

Ciò che è accaduto non è, tuttavia, una semplice notizia di cronaca. È il racconto di come i disagi individuali, accumulati nel tempo e amplificati dal caldo estivo, possano esplodere in un gesto tanto disperato quanto emblematico. Un gesto che squarcia il velo di una normalità apparente, rivelando le tensioni sotterranee che covano quando i cittadini si sentono lontani dalle istituzioni e persino delle soluzioni temporanee vengono percepite come una condanna permanente.

È in questo scenario che un uomo di ottant’anni, giudicando intollerabile la decisione del Comune di installare due semafori mobili per regolare il senso unico alternato, si è diretto verso uno dei dispositivi e ha iniziato a scuoterlo con forza, nel tentativo di liberare la via con le proprie mani. Poco dopo, sul posto è giunta la vicesindaca Maria Teresa Centro per chiedere conto di quel gesto. Ne è nata un’accesa discussione, durante la quale la vicesindaca ha spiegato di essere intervenuta per «difendere i diritti dei cittadini, in quanto il dissuasore era stato installato in forza di un’ordinanza sindacale e l’uomo lo stava rimuovendo in maniera arbitraria, arrecando disturbo alla circolazione».

In quel frangente è intervenuto anche il compagno della vicesindaca, con l’intento di impedire il danneggiamento del bene pubblico e di fermare l’alterco. Ma quello che sarebbe dovuto essere un richiamo all’ordine, si è trasformato in una rapida escalation. Dalle parole si è passati ai fatti e, nella concitazione del momento, l’anziano è finito a terra. Il confronto, nato per difendere un simbolo dell’autorità, si è concluso con l’arrivo dei soccorsi. La vicenda culmina ora in denunce che contrappongono due narrazioni inconciliabili. Da un lato, l’anziano ha sporto querela contro il compagno della vicesindaca, accusandolo dell’aggressione.

Dall’altro, sull’ottantenne pendono quantomeno le possibili accuse di danneggiamento aggravato di un bene pubblico e interruzione di pubblico servizio. Si profila così una battaglia legale in cui la verità dovrà essere faticosamente distillata da testimonianze e perizie. Un singolo semaforo è diventato il crocevia di tensioni personali e comunitarie, un simbolo della difficile comunicazione tra cittadini e istituzioni.