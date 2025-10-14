Rombiolo, al via il progetto “Nonno Vigile”: volontari senior per la sicurezza scolastica

1 minuto per la lettura

Il progetto “Nonno Vigile”, promosso dalla sindaca di Rombiolo Caterina Contartese, coinvolge cittadini tra i 65 e i 75 anni.

ROMBIOLO (VIBO VALENTIA)- Sicurezza, solidarietà e cittadinanza attiva: sono le parole chiave del progetto “Nonno Vigile” lanciato dal Comune per l’anno scolastico 2025/2026. L’iniziativa, promossa dall’amministrazione di Rombiolo guidata dalla sindaca Caterina Contartese, mira a coinvolgere i cittadini tra i 65 e i 75 anni in un’attività di volontariato a sostegno delle scuole del territorio. Il progetto prevede la selezione di quattro volontari, uno per ciascun plesso scolastico. Gli stessi avranno il compito di garantire un ordinato e sicuro afflusso e deflusso degli alunni negli orari di entrata e uscita. Un servizio semplice ma prezioso, che unisce attenzione alla sicurezza dei più piccoli e valorizzazione del ruolo degli anziani nella vita comunitaria.

Tra gli obiettivi principali, anche quello di promuovere il senso civico, la solidarietà intergenerazionale e l’educazione stradale. «Un piccolo gesto che fa una grande differenza – sottolinea la sindaca Caterina Contartese – perché rafforza il legame tra generazioni e contribuisce a costruire una comunità più sicura e partecipata». Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate entro il 25 ottobre 2025, compilando l’apposito modello disponibile sull’albo pretorio online del Comune.

