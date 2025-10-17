Vibo, armi e granate occultate in un terreno: in arresto 77enne

1 minuto per la lettura

Detenzione abusiva di armi e munizioni: è l’accusa nei confronti di un 77enne in arresto a Zungri in provincia di Vibo Valentia

Vibo Valentia – Un 77enne di Zungri, in provincia di Vibo Valentia, è in arresto, in flagranza di reato da parte dei carabinieri della Compagnia di Tropea, per detenzione abusiva di armi e munizioni. Nel corso di un controllo alle armi detenute in casa dall’uomo, titolare di porto d’armi per uso sportivo, i militari hanno rinvenuto 352 colpi a palla, superiori al numero denunciato, una canna di fucile rigata calibro 7,65 priva di segni identificativi e non denunciata e una baionetta matricolata.

Tali rinvenimenti hanno quindi suggerito agli uomini dell’Arma di estendere le verifiche a un terreno vicino. Proprio lì, rinvenuta una pistola con matricola abrasa e caricatore con otto colpi, un fucile di provenienza sospetta e quattro granate, per una delle quali è stato necessario l’intervento del carabinieri del Nucleo Artificieri di Catanzaro. La posizione dell’uomo è ora al vaglio della Procura di Vibo Valentia, diretta dal procuratore Camillo Falvo, mentre proseguono le indagini per accertare la provenienza del materiale rinvenuto.