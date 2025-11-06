I cinghiali irrompono in un parco giochi di Vibo: bambini in fuga

1 minuto per la lettura

L’irruzione di cinghiali in parco giochi di Vibo scatena il panico tra i bambini con momenti di confusione generale.

VIBO VALENTIA – Cinghiali in pieno giorno tra i sentieri del Parco della Biodiversità di località Feudotto, a Vibo Valentia. È bastata la loro improvvisa comparsa per scatenare il panico tra famiglie e sportivi presenti: gente in fuga, bambini spaventati e momenti di confusione generale.

Almeno quattro esemplari di grossa taglia hanno attraversato l’area giochi e parte del percorso naturalistico, costringendo i visitatori ad allontanarsi in fretta. Alcuni genitori hanno preso in braccio i figli per metterli in salvo, altri hanno cercato riparo nelle zone recintate del parco.

CINGHIALI NEL PARCO GIOCHI DI VIBO E INCIDENTE

Nel caos si è verificato anche un incidente: un automobilista, nel tentativo di lasciare rapidamente la zona, ha perso il controllo del mezzo finendo contro una recinzione. Fortunatamente nessun ferito, solo tanta paura.

L’episodio non è isolato. Solo pochi giorni fa, altri cinghiali erano stati avvistati nei pressi dell’ufficio postale, in pieno centro cittadino. Una presenza sempre più frequente che preoccupa i residenti, i quali chiedono interventi urgenti per garantire la sicurezza nelle aree pubbliche e nei parchi frequentati da famiglie e bambini.