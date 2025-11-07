Vibo, emergenza cinghiali: il sindaco chiede un tavolo tecnico in prefettura

1 minuto per la lettura

Il sindaco di Vibo Enzo Romeo interviene sull’emergenza cinghiali, con gli animali che ormai si spingono frequentemente dentro il centro abitato.

L’EMERGENZA cinghiali continua a preoccupare cittadini e istituzioni. Dopo i numerosi avvistamenti anche in zone urbane, il sindaco di Vibo Valentia, Enzo Romeo, è intervenuto per sollecitare un intervento congiunto e coordinato.

«L’invasione dei centri urbani e il pericolo stradale sono un problema che va affrontato con la massima concertazione – ha dichiarato Romeo –. Per questo ho suggerito la convocazione celere di tutti i soggetti istituzionali competenti in un tavolo tecnico da tenersi in Prefettura».

Il primo cittadino ha evidenziato che la gestione dell’emergenza non può ricadere solo sui Comuni. Essa necessita di una strategia condivisa tra tutti gli enti coinvolti. «Solo con un’azione di sistema, coordinata e programmata a livello provinciale – ha aggiunto – possiamo dare la giusta risposta ai cittadini e tutelare ambiente, salute e sicurezza».

EMERGENZA CINGHIALI NEL CENTRO STORICO DI VIBO RAPPRESENTA UN RISCHIO ANCHE PER LA CIRCOLAZIONE

La presenza dei cinghiali, ormai diffusa anche nei quartieri residenziali e lungo le principali arterie stradali, rappresenta un rischio crescente per la circolazione e l’incolumità pubblica.

Da qui l’appello del sindaco Romeo per una strategia unitaria che coinvolga Prefettura, Regione, Province, forze dell’ordine e associazioni di categoria. Così da definire interventi efficaci e duraturi nel tempo.

