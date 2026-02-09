Rombiolo, scomparso un uomo: attivate le ricerche

1 minuto per la lettura

Scomparso un uomo a Rombiolo, dopo la denuncia, attivato dalla Prefettura di Vibo Valentia il Piano Provinciale per la ricerca delle Persone Scomparse

ROMBIOLO – Attivato dalla Prefettura di Vibo il Piano Provinciale per la ricerca delle Persone Scomparse in seguito alla scomparsa di Hicham Rammal, 39 anni. L’uomo risulta irreperibile e della sua presenza non si hanno notizie nelle ultime ore. Da qui la denuncia della famiglia alle forze dell’ordine.

L’attivazione del protocollo disposta con l’obiettivo di assicurare un coordinamento immediato ed efficace delle operazioni di ricerca, coinvolgendo tutte le componenti istituzionali previste dal piano. Tra questi: forze dell’ordine, protezione civile, vigili del fuoco e strutture sanitarie, secondo le rispettive competenze. Gli inquirenti stanno lavorando per ricostruire gli ultimi spostamenti dell’uomo, acquisire testimonianze e analizzare ogni elemento utile al suo ritrovamento.