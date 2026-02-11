Maltempo a Serra San Bruno, albero cade su un’auto: ferito il conducente

1 minuto per la lettura

Un albero cade su un’auto per il maltempo a Serra San Bruno: ferito il conducente. Nel comprensorio delle Serre diverse le segnalazioni di disagi per la circolazione stradale. Chiuse anche le scuole

Sulla strada che da Serra San Bruno porta a Mongiana un grosso albero è caduto su un auto, praticamente distruggendola. Buone, per fortuna, le condizioni del conducente, rimasto comunque ferito. E sono diverse le segnalazioni di disagi per la circolazione stradale.

Questa situazione ha spinto il sindaco di Serra San Bruno, Alfredo Barillari, ad adottare provvedimenti a scopo precauzionale. “Le previsioni meteo per la giornata di domani (12 febbraio) – ha in particolare affermato il primo cittadino – segnalano il perdurare delle raffiche di vento e relativi scenari di rischio; a tal fine si invita la cittadinanza a limitare drasticamente gli spostamenti, in modo particolare sulla strada provinciale verso Nardodipace”. Inoltre, in considerazione della “numerosa presenza di personale scolastico e studenti fuori sede”, il sindaco ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado (rinviati, pertanto, anche gli incontri scuola-famiglia), sospeso il mercato comunale e chiuso anche il cimitero”. Barillari ha anche chiesto ai cittadini di “evitare viali alberati e strade esposte al rischio di cadute di arbusti”.