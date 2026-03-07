Incidente a Vibo, scontro tra un’auto con l’ambulanza: due feriti

1 minuto per la lettura

Nell’incidente verificatosi all’entrata di Vibo Valentia sono rimasti feriti il conducente dell’autovettura e l’infermiere in servizio sull’ambulanza.

Un grave scontro si è verificato nell’area nord di Vibo Valentia. Teatro dell’impatto è stata la Strada Statale 606, esattamente nei paraggi dell’impianto di distribuzione carburanti Vibo Oil. Gli inquirenti hanno immediatamente disposto tutte le procedure per gli accertamenti di rito. Ciò al fine di chiarire le esatte dinamiche che hanno portato un’automobile e un’ambulanza a entrare in rotta di collisione.

INCIDENTE A VIBO COINVOLTA UN’AMBULANZA

Le conseguenze dello schianto hanno reso necessario il supporto medico per due individui coinvolti nell’incidente. Ad aver la peggio e a riportare conseguenze fisiche sono stati il conducente della vettura civile e un infermiere che viaggiava a bordo del mezzo di emergenza. Le loro condizioni sono passate immediatamente al vaglio del personale clinico per le opportune cure. Per gestire le complessità legate alla viabilità ed eseguire tutte le misurazioni utili a ricostruire l’esatta evoluzione dei fatti, sono giunti gli agenti della Polizia Municipale. I vigili del fuoco hanno rimosso i veicoli dalla strada.