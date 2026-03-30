Vibo Marina, auto in fiamme nella notte: distrutta una BMW

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A Vibo Marina un’auto distrutta da un incendio, si tratta di una Bmv, non si esclude l’origine dolosa del gesto

VIBO VALENTIA – Notte di paura a Vibo Valentia, dove un’auto è stata completamente distrutta da un incendio divampato nella notte tra domenica 29 e lunedì 30 marzo 2026, nella frazione costiera di Vibo Marina.

AUTO IN FIAMME A VIBO MARINA, DISTRUTTA UNA BMV

Secondo una prima ricostruzione, le fiamme avrebbero interessato una BMW parcheggiata lungo una strada della zona, proprio sotto l’abitazione del proprietario. L’incendio, sviluppatosi rapidamente, avrebbe devastato il veicolo rendendolo irrecuperabile.

INCENDIO A VIBO, NON SI ESCLUDE ORIGINE DOLOSA

Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti, non si esclude l’origine dolosa: sul posto sarebbero stati rinvenuti elementi riconducibili all’utilizzo di una bottiglia contenente liquido infiammabile.

Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Vibo Marina, che hanno provveduto a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l’area.

Presenti anche i Carabinieri e la Polizia, che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto. Il proprietario del veicolo è stato ascoltato dagli investigatori.

Al momento, nessuna pista viene esclusa e gli accertamenti proseguono per individuare eventuali responsabilità.